"Атамбаев не извинился перед народом и жалеет лишь о потерянной власти"

Атамбаев, когда был президентом, твердил, что нужно верить судебной системе, что при отсутствии вины оправдают каждого.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в очередной раз сорвал судебное заседание в Первомайском районном суде, где сегодня, 11 апреля, проходило разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Атамбаев, как и на прошлой неделе, пинал стекло кабины для подсудимых, кричал, и в итоге судья удалил его из зала.

Своим мнением по этому инциденту в социальных сетях поделилась адвокат Таалайгуль Токтакунова, которая вспомнила, что во времена президентства Атамбаева сама участвовала в судебных процессах, связанных с ним.

"Атамбаев, когда был президентом, твердил, что нужно верить судебной системе, что при отсутствии вины оправдают каждого. Судьи и прокуроры те же, ничего не изменилось, почему он не может спокойно ждать приговора? (Ведь он всем такое предлагал.) Это во-первых, во-вторых, как он может требовать соблюдения закона от других, когда сам элементарно не соблюдает порядок в судебном заседании.

В последнее время, видя его состояние, мне его становилось жалко, но, вспомнив его поступки, даже то, как он со своей соучастницей по преступлению Джолдубаевой (бывший генпрокурор КР Индира Джолдубаева. - Прим. ред.) поступал со мной, мне абсолютно его не жалко.

Не говоря уже о других политических делах, вспоминаю свои гражданские процессы (где истцом был Атамбаев), рассмотрения шли с утра до вечера, откладывались максимум до следующего деня. В те дни действующий президент Атамбаев не кричал и не указывал на нарушения со стороны судей и прокуроров, он был уверен в своей правоте. Что сейчас изменилось? Только то, что Атамбаев не стал президентом? Атамбаев на сегодня извинился перед своим народом, перед всеми теми, с кем поступал несправедливо, перед судьями и прокурорами, кого заставлял выполнять его поручения? Конечно, нет, он считает, что его ошибка в том, что привёл якобы своего друга на пост, соответственно он лишь жалеет о своей ошибке, что он потерял власть", - отметила Таалайгуль Токтакунова.

Источник: vb.kg