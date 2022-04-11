(Фото) В Кыргызстане спустя полтора месяца нашли тело пропавшего казахстанского солдата-срочника

Ранее мать пропавшего солдата заявила, что он не мог сам просто так уйти.
В Кыргызстане родственники нашли тело 19-летнего казахстанского военнослужащего Улыкбека Бердишова, которого разыскивали больше месяца. Об этом сообщает издание Halyq Uni, ссылаясь на дядю солдата-срочника Бауржана Мерекова.
По его словам, тело было найдено в горной местности Кыргызстана.
Сначала кыргызстанский пастух обнаружил часть солдатской одежды Улыкбека Бердишова. После чего родственники пересекли границу и нашли тело военнослужащего.
Ранее мать пропавшего солдата заявила, что он не мог сам просто так уйти. Родные солдата рассказывают, что Улыкбек заступил на службу 6 месяцев назад и ни разу за это время ни на что не жаловался.
Издание отмечает, что найденный мёртвым Улыкбек Бердишов – уроженец Казалинского района Кызылординской области. Солдат исчез 2 марта на Меркенской погранзаставе «Андас батыр» в Жамбылской области. Последний раз его видели при уборке конюшни.
Источник: centralasia.media
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