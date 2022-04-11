США предоставили помощь пограничникам Таджикистана на сумму $2,95 млн

С 1992 года Соединенные Штаты предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 млн долларов.
Посольство США в Душанбе передало радиостанции, грузовики и комплекты запасных частей для автомобилей Jeep J8 пограничным силам Таджикистана. Рации и автомобили, общей стоимостью $1,1 млн позволят пограничным войскам маневрировать и поддерживать связь в условиях ограниченного рельефа пограничного региона, сообщается на сайте посольства США в Душанбе.
Комплект запасных частей для джипа, мастерская по техническому обслуживанию и соответствующее обучение оцениваются в $1,85 млн и помогут пограничникам обеспечить постоянный и эффективный контроль границы.
Ранее, в ноябре 2021, посольство США в Душанбе предоставило пограничникам 18 автомобилей Jeep J8, стоимостью 1,4 млн долларов, а данная мастерская и пакет запасных частей обеспечат пограничникам возможность поддерживать эту технику в рабочем состоянии в течение многих лет.
Временный поверенный в делах США в Таджикистане Бриджит Уокер и заместитель командующего Пограничными войсками РТ, генерал-майор Одилчон Носирзода приняли участие в церемонии передачи оборудования и транспортных средств.
С 1992 года Соединенные Штаты предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 млн долларов. Эта помощь включает в себя обучение, оборудование и инфраструктуру.
В рамках этой помощи Соединенные Штаты предоставили таджикским вооруженным силам 400 автомобилей на сумму более 13 млн долларов, сообщает посольство США в Таджикистане.
Источник: centralasia.media
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