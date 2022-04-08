ФИО депутатов Жогорку Кенеша, у которых нашли поддельный диплом

ГКНБ информировал ЦИК о дипломах двух депутатов Жогорку Кенеша.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках работы по проверке подлинности дипломов информировал Центральную избирательную комиссию по документам о высшем образовании двух депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики — Фархата Исмаилова (фракция «Ата-Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс»).
В соответствии с требованиями части 2 статьи 59 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»: «Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование».
Центральная избирательная комиссия по итогам рассмотрения представленных материалов во взаимодействии с уполномоченным государственным органом в сфере образования примет соответствующее решение согласно законодательству.
Источник: reporter.kg
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