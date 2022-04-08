В Кыргызстан приедет замгоссекретаря США. Что обсудят?

Она также встретится с представителями гражданского общества, чтобы обсудить вопросы свободы выражения мнений и прав человека для всех жителей Кыргызстана, включая людей с ограниченными возможностями.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея и специальный советник по международным правам инвалидов Сара Минкара совершат поездку в Казахстан и Кыргызстан с 11 по 16 апреля. Об этом сообщает посольство США в КР.

Как сообщается, в Бишкеке Зея встретится с высшими должностными лицами правительства республики, чтобы "укрепить сотрудничество по двусторонним и глобальным вопросам и обсудить важность демократических институтов".

Она также встретится с представителями гражданского общества, чтобы обсудить вопросы свободы выражения мнений и прав человека для всех жителей Кыргызстана, включая людей с ограниченными возможностями.

Заместитель госсекретаря также будет обсуждать с женщинами - политическими лидерами и представителями бизнеса вопросы расширения прав и возможностей женщин, говорится в сообщении.



Источник: Кактуз.кж