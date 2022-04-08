«Дайте мне пожизненное, уроды». Алмазбека Атамбаева удалили из зала суда

В итоге экс-президента вывели из зала суда.

Сегодня в Первомайском райсуде Бишкека проходит очередное заседание по октябрьским событиям 2020 года.

В суд доставили экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова.

В ходе заседания Атамбаев потребовал удалить его из зала суда. «У меня три грыжи, я не могу сидеть. Прекратите это издевательство. Дайте мне пожизненное, уроды. Но перестаньте издеваться, пытать. Кончайте беспредел. Удаляйте из зала суда», — сказал он и начал стучать ногой по стеклу.

В итоге экс-президента вывели из зала суда.

Источник: bulak.kg