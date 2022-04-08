Садыр Жапаров переговорил по телефону с Шавкатом Мирзиёевым. Что обсудили

Садыр Жапаров сегодня, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-служба президента КР, в ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров с компанией «Центерра» по статусу золотоносного месторождения Кумтор и подписанием соответствующего соглашения.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

Глава Кыргызстана поблагодарил узбекскую сторону за решение вопроса о строительстве двух общеобразовательных школ в Баткенской области, а также о реконструкции Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра им. Бабура.

Также Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что планируемый ответный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан несомненно способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя государствами.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что ожидает личного участия президента Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, планируемых 26–27 мая 2022 года в Бишкеке.

В завершение главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю наступления священного месяца Рамазан.

Источник: Булак.кж