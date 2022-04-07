Фото — Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева посетили «Ата-Бейит»

Глава государства возложил цветы к Мемориалу памяти героев народной Апрельской революции 2010 года, после чего была прочитана поминальная молитва.
Президент Садыр Жапаров 7 апреля в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» почтил память погибших героев народной Апрельской революции. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства возложил цветы к Мемориалу памяти героев народной Апрельской революции 2010 года, после чего была прочитана поминальная молитва.
Далее была прочитана поминальная молитва на могиле выдающегося писателя Чынгыза Айтматова.
В мероприятии также приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, председатель Конституционного суда Эмиль Осконбаев, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, а также государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и члены Кабинета министров.
Источник: reporter.kg
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