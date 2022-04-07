Центральная Азия вполне досягаема для "птичьего" оружия массового поражения

Многие из вышеуказанных документов сейчас опубликованы в интернете и с ними может ознакомиться любой желающий.

На фоне новостных сообщений о проведении специальной военной операции Вооруженных Сил России по защите Донбасса как гром среди ясного неба прозвучала информация о преступной деятельности США по разворачиванию на территории Украины более чем тридцати биологических лабораторий.

9 марта 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных Сил.Тем самым подтвердила не только факт проведения секретных американских биологических исследований на Украине, но и выразила озабоченность риском огласки этих работ. Что же происходитна Украине и чем грозит опасность от американской БИО-активности для Европы, для нас, для всего человечества?

Чего боятся США?

Однако самое интересное прояснилось чуть позже, когда Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции стали получать куда более конкретные данные о деятельности этих самых американских биолабораторий. В этих лабораториях работали, кроме американцев, и граждане Украины. Среди них оказались настоящие патриоты своей страны, которые и передали российским военным документы и материалы, которые свидетельствуют о том, чем на самом деле занимались американцы в тайных лабораториях, а также то, что они экстренно, в страшной спешке зачищали следы своей деятельности.

Эти обстоятельства подтверждают, что в Вашингтоне и Киеве очень серьезно опасались факта попадания в руки российским экспертам неопровержимых доказательств проведения работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии.

Многие из вышеуказанных документов сейчас опубликованы в интернете и с ними может ознакомиться любой желающий.

Первые выводы уже ошеломительны. Американская секретная военно-биологическая программа вообще-то, запрещена международным законодательством, в первую очередь "Конвенцией ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении" от 16 декабря 1971 года. То есть, то, чем занимались американцы на Украине – разработка, создание и хранение биологического оружия - запрещены. Отсюда понятны действия американцев: заметая следы своей преступной деятельности, они хотят уйти от международной ответственности. Получится ли?

Сейчас специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России (к этой работе подключаются и международные эксперты) изучают материалы и документацию, "оставшиеся от американских партнеров". В этой связи наибольший интерес вызывает проект под кодовым названием UP– 4. Цель этого проекта – "выявление заболеваний птиц, представляющих наибольшую опасность для людей и имеющих максимальный потенциал дестабилизации эпидемической обстановки в отдельно взятом регионе в крайне ограниченный период времени". Говоря простым языком, американцы ставили цель: как сделать так, чтобы при помощи перелетных птиц переслать вместе с ними опасную болезнь, от которой может погибнуть наибольшее количество людей в кратчайшие сроки.

Так, изучались возможности распространения через перелетных птиц особо опасных инфекций. Речь идет, в частности, о высокопатогенном гриппе H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла и других. Особая опасность: изучали возможность передачи через птиц бактерий сибирской язвы. В рамках этой программы американцы изучали маршруты перелета (миграции) различных птиц – от скворцов до диких гусей и уток (в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов). И даже отлавливали птиц на российской территории, привозили их на Украину, пичкали их чем-то, отпускали и отслеживали, по какому маршруту птицы возвращаются домой.

Один из местных наших биологов–орнитологов рассказал, что миграционные пути перелетных птиц периодически могут меняться. Кроме того, существуют виды, которые летят к нам, в Кыргызстан, пролетая через европейскую часть континента. А кроме того, пути птичьих стай часто пересекаются, пернатые кормятся, гнездятся и пр.на одних и тех же водоемах, других местах, одни виды передают болезни другим, из различных районов и регионов летят к нам… Вы поняли, дорогие читатели, что наш Среднеазиатский регион вполне досягаем для "птичьего" оружия массового поражения и в случае, если кто-то вздумает использовать птиц в качестве средства доставки боевых бактерий и вирусов, фактор географической отдаленности - это всего лишь вопрос времени?

Оказавшиеся достоянием гласности документы, кроме всего прочего, свидетельствуют, что собственную военно-биологическую программу на территории Украины имела и Германия. Проект финансировался Бундесвером и МИДом Германии. Целью немцев являлось изучение в условиях Восточной Европы потенциала некоторых смертельно опасных заболеваний. Таких, например, как конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Оказалось, что Немецкий институт тропической медицины имени Б.Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины.Украинцы возили немецких специалистов по своим больницам в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и др. городах. Там немцы лично знакомились с особенностями протекания болезней у местного населения. Что такое конго-крымская геморрагическая лихорадка, мы здесь расписывать не будем.

Наши кыргызстанские врачи очень хорошо знают это опаснейшее заболевание и, по всей вероятности, тоже скажут свое веское слово. Не трогай лихо, пока оно тихо! Забыли люди эту старую поговорку. Вдвойне удивительно, что в этих страшных биологических опытах принимают участие немцы. У них что, память отшибло, и историческую в том числе? Неужели они забыли своего доктора Менгеле (доктор-смерть), который проводил медицинские и биологические опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны? Они забыли Нюрнбергский суд? Или современные немцы вообще забыли итоги Второй мировой войны?

Документы, которые попали в руки российским военным, свидетельствуют о том, что немецкие горе-биологи, кроме всего прочего, занимались сбором …. образцов крови славянского этноса из разных регионов Украины, которые услужливо поставляла украинская сторона. И вот тут, дорогие читатели, мы выходим на главный вопрос, который, несмотря на кажущуюся отдаленность Украины, затрагивает,в том числе и нас, кыргызов, самым непосредственным образом:

Что за отрава варилась в секретных американских схронах?

По данным Министерства обороны России, в секретных лабораториях, кроме вышеупомянутого проекта UP-4 разрабатывался проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия используются летучие мыши. В биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллеза.Однако самым опасным направлением в военных биологических программах США на Украине является придание биологическому оружию способности поражать людей по их генетическому коду.

Ведущие специалисты, в том числе микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, заявляют: "Американцы готовили на Украине генетическую бомбу для всего человечества!". Дело в том, что генетический материал обирали не только вышеупомянутые немцы, но в первую очередь американцы. Полученные российскими военными документы свидетельствуют, например, что украинские ученые передавали американцам на регулярной основе не только образцы разносчиков заболеваний (блохи, мыши и т.д.), но также и сыворотку крови представителей славянского этноса. Эти и другие документы подтверждают: специалисты американских биолабораторий на Украине осуществляли исследования воздействия патогенов на людей с учетом расового и этнического факторов. Американский Пентагон разрабатывает не просто биологическое оружие, которое само по себе является наступательным оружием, а биооружие избирательного действия, направленного на отдельные этнические группы.

У каждого народа на Земле есть своя доминирующая гаплогруппа – главный отличительный признак от других народов (справедливости ради укажем, что для схожих гаплогрупп у различных народов есть уточняющие маркеры). Для русского народа главный критерий – это наличие гаплогруппы R1a1. Вот на эту гаплогруппу и нацелено новое оружие массового поражения 21 века – американское биологическое оружие. А теперь скажите, дорогие читатели, разве это не фашизм?

Однако на этом тема американского биооружия не закончена. Дело в том, что боевые "американские штаммы", нацеленные на генетику русского народа, являются смертельно опасными и для самого народа Украины. Если у русских гаплогруппа R1a1 составляет около 50%, то у людей, проживающих на Украине, данная гаплогруппа составляет еще больше, почти 55%. Это значит, что примени американцы свое биооружие сейчас, украинцев погибнет гораздо больше, чем русских.

Украинский народ уже понес потери от американского биооружия. Так, согласно украинским же документам, в различных областях Украины в предыдущие годы от установленных и неустановленных заболеваний в районах расположения американских биолабораторий погибло в общей сложности более 1 тысячи украинцев. Подчеркиваем, это по данным только Министерства здравоохранения Украины.

Уникальность ситуации заключается еще и в том, что указанная славянская гаплогруппа весьма распространена в целом по Европе – она есть в разных соотношениях у поляков, чехов, словаков, хорватов, латышей, литовцев и т.д.– некоторые страны являются новыми членами НАТО. Все они – уже отработанный материал для США. Случись страшная эпидемия чумы или сибирской язвы в Европе –как и во все времена, Америке будет наплевать на всех там, за океаном….Главное –потом, после эпидемии, завладеть ресурсами ослабленных стран и народов…

А теперь заглянем в себя

Продвинутые читатели скажут: "А ведь у кыргызов тоже есть гаплогруппа R1a1!", и будут совершенны правы. Эта тема – сенсация буквально последних лет. Мировая генетика показывает потрясающие результаты. Гаплогруппу R1a1 ученые называют и славянской, и даже арийской, и главной индоевропейской. Древние письмена в Китае тоже называют кыргызов "одним из главных …славянских племен". Сейчас эти данные уже появились и в интернете. Так или иначе, еще в 2002 году канадские исследователи поместили русских, украинцев, кыргызов, наряду с другими народами в одну "семейную" группу. Гаплогруппа R1a1 присутствует и в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Но самый значительный показатель в Кыргызстане –более 70%, больше, чем у собственно славянских народов!

А теперь, уважаемый читатель, давай поразмыслим, на фоне главной темы – американского генетического биооружия. Что произойдет, если не дай Бог, кому-то из американцев взбредет в голову его использовать. Неважно против кого – русских, украинцев, европейцев. И неважно, как появятся здесь смертельные боевые бактерии (скажем, сибирской язвы)– птицы перелетные занесут, или шпионы американские. Мы все на пороге глобальной мировой войны. И войну эту развязываем не мы, и не Россия, и не наши ближайшие соседи. Мы все – практически все народы Советского Союза– являемся братьями. Спасибо ученым-генетикам, которые через тридцать лет после распада СССР объявили нам, что мы еще и братья по крови! А потому кыргызы всегда будут вместе с русским народом, вместе с многонациональной Россией, как это в сущности и было на протяжении тысячелетий. Мудрый народ Кыргызстана прекрасно осознает, что солдаты и офицеры России сражаются на земле Украины не просто с местным нацизмом, но против того самого "коллективного" запада, который привык жить за счет других, для которого незападные народы – это вообще не люди. Надо быть честными перед собой и перед историей. Армия России в эти дни сражается не только за Россию и Донбасс, за русский мир. Многонациональная армия России сражается и за Кыргызстан, и за всю Среднюю Азию, спасая в который раз и саму Европу от коричневой чумы и американского биооружия. Прозрение, как всегда, наступит позже.

Но хочется обратиться к тем единицам из народа Кыргызстана, которые совсем недавно выходили с плакатиками против России, пытались защищать украинских нацистов. Наши бедные сородичи! Ведь в ваших жилах тоже течет кыргызо-славянская кровь! (Эта информация для них будет ударом.) И вы тоже являетесь носителями гаплогруппы R1a1! Неужели вы надеетесь, что боевые американские бактерии подлетят к вам и спросят фамилию?

Старая кыргызская поговорка гласит: "Байдынкурсагын жабам деп, кулдункуйругужыланач" - "Раб бежит прикрыть пузо хозяина- бая, а у самого зад голый". Смотрите, сородичи, как бы американские бактерии в зад не ужалили, ведь вы для них расходный материал….Подумайте над этим.

Все вышесказанное призывает наших граждан к единению. Мы должны быть монолитным народом, без всяких отщепенцев, забывающих историю свою и мировую. Кыргызский народ, древний и мудрый, будет всегда на стороне справедливости.

Источник: vb.kg