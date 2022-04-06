Шайырбек Ташиев: Фамилия моего брата помогла мне на выборах

Когда скончались наши родители, он заменил нам отца и мать.

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев рассказал порталу super.kg об отношениях с братом Камчыбеком Ташиевым и о том, как известная фамилия помогла ему на выборах депутатов ЖК.

- Конечно, я горжусь своим братом Камчыбеком. Когда скончались наши родители, он заменил нам отца и мать. Он долго трудился во благо Джалал-Абадской области и заслужил доверие и уважение местных жителей. Считаю, что фамилия Ташиев оказала содействие в моей победе на парламентских выборах. Мой брат истинный патриот, и я следую по его пути. Будучи дважды депутатом Джалал-Абадского горкенеша, я проделал большую работу. Так сказать, внес свой вклад в строительство дорог, мостов, детских садов и так далее. Думаю, поэтому я получил большое количество голосов на выборах", - сказал он.

- Бил ли он вас в детстве и какие советы вам дает?

- Мой брат Камчыбек ага с малых лет очень дисциплинирован. Если мы были непослушными, то устраивал нам взбучку. Даже сейчас временами он нас поучает строго, но только словами. Мы с братом похожи по доброте и мягкости. Дома совершенно не говорим про политику, только обсуждаем вопросы помощи кому-либо.

- Какая была обстановка в вашей семье, когда были трудные времена для Камчыбека Ташиева?

- Как вы знаете, моего брата посадили на 9 месяцев. Все, что мы тогда хотели, это освободить его из тюрьмы. Ходили вокруг "Белого дома" в поисках справедливости. Славу богу, эти дни прошли. Когда он сильно заболел, мы находились рядом. Он перенес операцию и теперь в порядке и периодически проходит лечение.

- Правильно ли то, что двое родных братьев являются политиками?

- Если бы мой брат захотел, чтобы я стал министром или губернатором, то я бы отказался. Так как был избран народом.

Источник: vb.kg