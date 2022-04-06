Шестаков: Вопрос экологии на Кумторе должен быть максимально открытым

Безусловно, тема экологии никуда не денется, поскольку это теперь будет заботой государственных структур.

"Национализация Кумтора ставит точку в вопросах политической борьбы вокруг флагманского месторождения в Кыргызстане, которая еще шла с начала 2000-х годов". Об этом редакции vb.kg заявил известный политический эксперт Игорь Шестаков.

По его мнению, требование оппозиции революционных событий 2005 года также были связаны с тем, что Кумтор стал заложником коррупционных схем прежней власти.

"По сути, политическая карьера нынешнего президента Садыра Жапарова во многом связана с трендом справедливого распределения золотых запасов этого месторождения, доходов от него кыргызстанцам. Здесь поставлена точка, потому что достигнуто мировое соглашение с компанией "Центерра", которая в последние годы являлась владельцем этого месторождения. Сейчас мне кажется, тема Кумтора будет развиваться в экономическом ключе. Безусловно, есть вопрос, кто будет его разработчиком? Но мне кажется, здесь особых проблем не должно быть, поскольку была информация, что те же китайские и турецкие компании проявляли большой интерес, и, как известно, тот же Китай является одним из лидеров по приобретению золотых мировых запасов. В связи с этим нынешнее руководство Кумтора провело предварительные переговоры, - сказал он.

Политолог также затронул тему и экологической безопасности.

"Безусловно, тема экологии никуда не денется, поскольку это теперь будет заботой государственных структур. Будет важно, чтобы вся деятельность в плане экологии, которая сильно волновала не только жителей Иссык-Кульской области, но и в целом общественность страны, должна быть максимально открытой и понятной. Если этого не произойдет, то тема Кумтора будет вновь политизироваться. Нынешняя власть уже имеет опыт и сделает соответствующие выводы," - добавил Шестаков.

Напомним, 4 апреля текущего года президент Садыр Жапаров заявил в своем обращении, что 100 % акций в компании "Кумтор Голд Компани" принадлежат Кыргызстану. Ранее ее практическим владельцем была канадская компания "Центерра Голд".

Источник: vb.kg