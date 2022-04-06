Алымкадыр Бейшеналиев попросил мэрию не вмешиваться в реформы, проводимые Минздравом

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев попросил мэрию столицы не вмешиваться в реформы, проводимые министерством.

По его словам, на заседании Бишкекского горкенеша поднимался вопрос о медучреждениях, а именно БНИЦТиО, корпусе №2 ГКБ №6, «Госпитале «Микрохирургия глаза», о реорганизациях, проводимых в системе городского здравоохранения, о кадровых перестановках.

«Хотелось бы напомнить, что все эти вопросы, в первую очередь, находятся в ведении Министерства здравоохранения Кыргызской Республики на основании законодательства КР.

На основании ст.19 Закона КР «Об организациях здравоохранения», постановления Кабинета министров от 15 ноября 2021года №249 «О Министерстве здравоохранения», постановления Кабинета министров от 24 декабря 2021 года «О Фонде обязательного медицинского здравоохранения при Министерстве здравоохранения», регулирование, координация, контроль за деятельностью медицинских организаций здравоохранения, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, осуществляются уполномоченным государственным органом КР в области здравоохранения, которым на сегодня является Министерство здравоохранения», — сказал министр.

Также он отметил, что 10 мая 2017 года между Минздравом и мэрией было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения Бишкека, где функции контроля за деятельностью городских учреждений здравоохранения, в том числе преобразования учреждений и кадровые назначения, передаются в ведение Министерства здравоохранения.

«Согласно этому Соглашению, мэрия ведет учет и контроль муниципального имущества, то есть она обеспечивает надлежащее функционирование системы здравоохранения путем предоставления зданий, иного имущества, земельных участков как собственник муниципального имущества.

Таким образом, мэрия Бишкека не имеет в своих, согласно п.2.8 вышеуказанного Соглашения от 10 мая 2017 года, полномочиях права вмешиваться в процессы и реформы, проводимые Министерством здравоохранения КР, целью которых является улучшение качества медицинского обслуживания населения.

Также согласно ст.6 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», постановления правительства имеют более высокую юридическую силу перед нормативными правовыми актами представителей органов местного самоуправления», — прокомментировал глава Минздрава.

Источник: bulak.kg