ГНС разыграет iPhone, автомобили и квартиру в Бишкеке в лотерее «Требуй чек – выиграй приз!»

Добросовестное использование ККМ при осуществлении денежных расчетов отразится на росте налоговых поступлений в государственный бюджет.

Государственная налоговая служба КР запускает стимулирующую лотерею «Требуй чек – выиграй приз!». Об этом сообщил зампредседателя ГНС Исламбек Кыдыргычов.

По его словам, стимулирующая лотерея организована с целью повышения гражданской активности и сокращения размеров теневой экономики, а также стимулирования добросовестной конкуренции среди предпринимателей.

«Лотерея призвана обеспечить контрольно-кассовую дисциплину предпринимателей, приучив их к обязательной выдаче кассовых чеков при денежном расчете за приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги посредством наличного и безналичного расчета. Добросовестное использование ККМ при осуществлении денежных расчетов отразится на росте налоговых поступлений в государственный бюджет. ГНС призывает граждан принять активное участие в общественном контроле по соблюдению налогового законодательства предпринимателями», — отметил он.

По словам Кыдыргычова в лотерее будут разыгрываться iPhone, автомобили и другие ценные призы. А суперприз – квартира в Бишкеке. Чем больше чеков – тем выше шанс выиграть приз.

Замглавы ГНС добавил, что для участия в лотерее достаточно:

— скачать специальное мобильное приложение «Салык чек» и пройти регистрацию;

— при каждой покупке товаров или получении услуг требовать кассовый чек исключительно от ККМ;

— отсканировать QR-код полученного кассового чека на мобильное приложение.

«Накопленные суммы отсканированных кассовых чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. На 1 000 сомов присваивается 1 уникальный ID номер. Участие в лотерее – это вклад каждого кыргызстанца в развитие страны. Требуй чек – выиграй приз!», — заключил он.

Источник: bulak.kg