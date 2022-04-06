Пограничники Узбекистана застрелили двух граждан КР

Со слов пограничников Узбекистана, граждане Кыргызстана пытались провезти контрабандный груз общей стоимостью более 20 тысяч долларов.

Вчера, 5 апреля, на кыргызско-узбекском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

По предварительной информации, в селе Дейрес Аксыйского района Джалал-Абадской области несколько граждан Кыргызстана пытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана.

Находясь в 500 метрах от линии госграницы на территории Узбекистана, они были обнаружены пограничниками СГБ Республики Узбекистан. Требованиям узбекских пограничников остановиться, контрабандисты не подчинились.

В ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка. В целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили огнестрельные ранения несовместимые с жизнью. Остальным нарушителям удалось скрыться на территории Кыргызстана.

Со слов пограничников Узбекистана, граждане Кыргызстана пытались провезти контрабандный груз общей стоимостью более 20 тысяч долларов.

Как выяснилось позднее, погибшие граждане – выходцы из Узбекистана, но в 2012 году получили гражданство Кыргызской Республики. По предварительной информации, при этом они сохранили при себе паспорта Республики Узбекистан.

В этот же день в 17.55 состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, которые выехали на место инцидента для изучения обстоятельств произошедшего. Пограничные представители договорились, что каждая из сторон проведет собственное расследование по инциденту.



Источник: vb.kg