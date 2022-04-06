Газ в Кыргызстане: продали «Кыргызгаз» за 1 доллар, получили $400 млн.Премьера фильма

Чтобы реанимировать зачахшую газовую отрасль и обеспечить стабильность поставок природного газа, Кыргызстан и Россия договорились, что этим займется «Газпром».
Сегодня состояние энергетического сектора в Кыргызстане затронуло всех. На фоне маловодья, дефицита электричества, проблем со смогом и неэкологичности угля возрастает роль природного газа, как относительно безопасного и недорогого источника энергии.
Чтобы реанимировать зачахшую газовую отрасль и обеспечить стабильность поставок природного газа, Кыргызстан и Россия договорились, что этим займется «Газпром».
Ржавые газопроводы и устаревшее оборудование – это то, что осталось у нас после развала СССР. Система могла рухнуть в любой момент, а газоснабжение — прекратиться, как уже было в 2014 году, когда Узбекистан полностью перекрыл газ для южных областей Кыргызстана.
АКИpress изучил историю и причины продажи «Кыргызгаза» одной из крупнейших энергетических компаний мира – «Газпрому», и расскажет, что изменилось за это короткое время.
Что было модернизировано? За счет чего снизились тарифы? Почему новые жилкомплексы отказываются от центрального отопления, а уголь уступает позиции природному газу? Как будут обеспечиваться газом южные области Кыргызстана, когда Узбекистан прекратит экспорт голубого топлива?
С 2014 года в обновление газового хозяйства Кыргызстан «Газпром» вложил инвестиций на сумму свыше 400 млн долларов США.
Это полностью обновленные магистральные и распределительные газопроводы, построенные с нуля газораспределительные станции, газифицированы свыше 40 сел и жилмассивов.
И самое главное — тарифы на газ для населения были снижены, а сам газ уже 7 лет поступает в Кыргызстан без единого срыва и внезапных отключений.
Источник: kg.akipress.org
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