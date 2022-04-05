«Кумтор» мы взяли, что нужно делать дальше? – А. Акматалиев

Бишкек, "Саясат. kg". Не нужно бездействовать с чувством удовлетворения, говорить, что мы выиграли.
Политолог Алмазбек Акматалиев написал в социальных сетях мнение о переходе месторождения «Кумтор» в собственность Кыргызстана.
- Не нужно бездействовать с чувством удовлетворения, говорить, что мы выиграли. Нам нужно продолжить работать над тем, чтобы превратить «Кумтор» в известную компанию международного уровня:
1. «Кумтор» должен работать прозрачно, публиковать отчеты о расходах-доходах для народа и правительства.
2. Нужен особый контроль над сбором, приумножением и хранением денег, предназначенных на рекультивацию. Не нужно забывать, что сегодня праздник и жизнь на этом не закончится, есть и завтрашний день. Надо быть осторожными, чтобы в будущем, когда понадобятся эти деньги, мы не говорили: «В свое время мы потратили их на другие цели».
3. Экология! Нельзя об этом забывать. Нужно найти методы по уменьшению вреда!
4. Безопасность горных работ! Надо работать так, чтобы канадцы не смеялись над нами… Чтобы не говорили: «А чего вы ожидали от кыргызов?»
5. Всегда сохранять качество выпускаемого золота, держаться на уровне международных стандартов. Рано или поздно мы дойдем до Лондонской биржи. И качество тогда не должно вызывать сомнений. Слитки должны быть из золота на 99,9%. Без примеси иных металлов.
6. Социальные проекты. «Кумтору» нужно продолжить оказывать населению прямую поддержку, оказывать содействие образованию и науке! Это важно для общественной психологии…
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