Теперь мэрия Бишкека сможет сносить НЕаварийные и НЕветхие здания

Он отметил, что на ее месте хотят построить новую, но не могут снести старое здание, несмотря на то, что оно изношено на 80%.
Сегодня, 5 апреля, на сессии Бишкекского горкенша депутаты утвердили Положение о порядке списания с баланса основных средств и сноса, демонтажа муниципальных зданий, сооружений, не относящихся к категории ветхих и аварийных.
В мэрии объяснили свою инициативу тем, что они не могут строить новые здания на месте существующих, потому что они не относятся к ветхим, хоть и в критичном состоянии.
Глава столицы Эмилбек Абдыкадыров в пример привел муниципальную баню на проспекте Жибек Жолу.
Он отметил, что на ее месте хотят построить новую, но не могут снести старое здание, несмотря на то, что оно изношено на 80%.
В справке-обосновании к положению говорится, что Гражданский кодекс предусматривает, что собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка.
А в Законе "О муниципальной собственности на имущество" отмечается, что органы местного самоуправления вправе осуществлять любые действия в отношении муниципальной собственности, не противоречащие законодательству страны, уставу местного сообщества или другим правовым актам.
Источник: kaktus.media
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