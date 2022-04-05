Изнасиловали баклажкой, кололи иголками. Женщина рассказала о страшных пытках в УВД

После смерти подполковника следствием был проверен его телефон.

Пять лет назад в 2017 году был убит подполковник милиции Управления внутренних дел Оша Таирбек Уларов. По подозрению в его убийстве еще тогда была задержана семья из четырех человек. Позже они заявили, что признались в убийстве под пытками. Теперь заставивших под пытками признаться в преступлении милиционеров не удается привлечь к ответственности.

После смерти подполковника следствием был проверен его телефон. Оказалось, что его последний разговор был с продавщицей магазина, который расположен неподалеку от УВД Ошской области Наргизой Раджаповой.

По версии следствия, Таирбек Уларов был убит супругом женщины из-за ревности. А в этом ему помогали сын и брат жены.

Позже муж Наргизы Раджаповой взял вину за преступление на себя. Сказал, что его сын и деверь не причастны к убийству.

Якобы, со слов главного подозреваемого, следствие еще в 2017 году сообщало СМИ, что 21 марта во время празднования Нооруза Таирбек Уларов позвонил Наргизе Раджаповой и попросил ее приехать на работу, так как он хотел вернуть ей долг. Женщина поехала. А следом за ней отправился нетрезвый супруг. Увидев, как его жена разговаривает с Уларовым, он приревновал и поссорился с подполковником.

Далее мужчины решили отъехать, и разбираться в другом месте. А там якобы муж Раджаповой ударил костылем Уларова. Тот от удара присел и начал угрожать мужчине. Тогда он, испугавшись, схватил камень и еще несколько раз ударил по голове Уларова.

Тело Уларова было найдено в его авто. Как он оказался там, следователи не пояснили. Получив признательные показания, отправили дело в суд.

Муж Раджаповой Дамир Шабралиев был приговорен судом первой инстанции к 17 годам лишения свободы, а второй – к 23 годам тюрьмы за убийство и мошенничество. Оказалось, что ранее у него была судимость. Несмотря на признание Шабралиева, был осужден и брат Раджаповой за укрывательство преступления судом первой инстанции на 7 лет, а второй на 12 лет.

На суде второй инстанции супруга убитого подполковника заявила, что Уларов был убит из-за денег. Версию следствия об убийстве на почве ревности она не поддержала.

В деле масса не состыковок. И все это время Наргиза Раджапова пытается добиться справедливости. Она обращается к правозащитникам и журналистам, чтобы наказать милиционеров применивших пытки. Если пытки будут доказаны, то появится возможность оправдать ее супруга и брата.

В 2018 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД Оша по пыткам и за незаконное задержание. Расследование поручили ГСУ ГКНБ КР. Однако, расследования никакого не было.

«Трое сотрудников закрыли окна в кабинете, раздели меня, надевали пакеты на голову, кололи иголками, матерились, плевались, угрожали изнасиловать, били баклажкой по половому органу. Один из них, по имени Жоодар, засунул эту баклажку в мой половой орган. Открылось кровотечение. На тот момент я была в положении. У меня была двойня. Одного из них я тогда потеряла. Чуть позже потеряла и второго ребенка», — рассказала правозащитной организации «Справедливость» 45-летняя Наргиза Раджапова.

По словам женщины, оперативные сотрудники УВД Оша угрожали изнасиловать. Ее мужа и брата в это же время тоже пытали, но в других кабинетах.

По данным правозащитной организации, чтобы доказать невиновность мужа и брата, женщина побывала даже на приёме у генпрокурора и главы Госкомитета национальной безопасности. Они обещали во всём разобраться. Однако, никаких результатов эти обещания не дали.

Наргизу Раджапову так и не признали потерпевшей, а постановление о прекращении дела по жалобе о пытках она получила 10 февраля 2022 года. Хотя оно, как выяснилось позже, было вынесено ещё 22 октября 2021 года.

Получается, что в течение почти четырех месяцев ни Раджапова, ни её законные представители не получили постановление о прекращении досудебного производства. «Это нарушает процессуальный порядок уведомления заявителя о принятом решении», — недоумевают адвокаты.

По данным «Справедливости», следственный судья 21 февраля 2022 года отклонил ходатайство адвокатов о восстановлении сроков обжалования, несмотря на то, что сроки на обжалование были пропущены не по вине Раджаповой и адвокатов. На решение судьи не повлияли даже признания следователем и представителем прокуратуры того факта, что уведомление Раджапова получила на четыре месяца позже, установленного законом срока.

Накануне свершилось чудо. Судебная коллегия Джалал-Абадского областного суда восстановила срок подачи жалобы Наргизы Раджаповой. Теперь у адвокатов появилась возможность обжаловать решение следователей о прекращении досудебного производства в отношении неё.



Источник: reporter.kg