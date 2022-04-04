Садыр Жапаров: Я поклялся, что сам не украду ни копейки, и не позволю никому другому этого сделать

Именно поэтому с самого первого дня я все свои усилия посвятил увеличению и укреплению государственного бюджета.

«Если мы хотим реального достижения нашей национальной мечты и стратегической задачи по воспитанию нового поколения высококвалифицированных и конкурентоспособных кыргызстанцев, чтобы это не осталось голой мечтой и красивыми словами, государство обязано изыскать и обеспечить все наши учреждения социальной сферы серьезными материально-финансовыми ресурсами», — заявил президент Садыр Жапаров сегодня на Республиканском совещании работников социальной сферы.

«Именно поэтому с самого первого дня я все свои усилия посвятил увеличению и укреплению государственного бюджета. Я поклялся, что сам не украду ни одной копейки и не позволю никому другому этого сделать. Как вы помните, я также стал заставлять всех ранее проворовавшихся вернуть деньги в казну», — подчеркнул президент.



Источник: bulak.kg