Глава Минздрава заявил, что притворяется обычным пациентом, чтобы проверять больницы

Просто как иначе проверять больницы?

В ходе интервью телеканалу "ЭлТР" министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что иногда притворяется обычным пациентом, чтобы проверить состояние той или иной больницы.

В середине интервью журналист поинтересовался, занимается ли министр спортом, на что Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что раньше был очень активным и чаще занимался спортом. А сейчас у него нет возможности и не хватает времени. Он добавил, что изредка по выходным занимается плаванием. Но у него есть другая привычка: он надевает спортивку или какую-нибудь старую одежду, идет в определенную больницу и притворяется больным.

"Вот однажды пришел в больницу и заявил хирургу, что у меня аппендицит. Они положили меня в операционную, и лишь потом хирург увидел, что на месте аппендицита у меня уже шрам. Лишь после этого молодой хирург узнал меня. Мы посмеялись.

Просто как иначе проверять больницы? Если придешь официально, то там все подготовят и все отдраят. А зачем мне это? Лучше так, самостоятельно все осмотреть и убедиться в тех или иных проблемах. Все осматриваю и ухожу. А уже после беседую с главврачом больницы, и если что-то не так, то говорю ему, чтобы он сам ушел с поста", - рассказал министр.

Источник: kaktus.media