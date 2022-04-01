Задержан лжесотрудник ГКНБ, который представлялся помощником Ташиева

При этом Эрматов сообщил, что работает в центральном аппарате ГКНБ КР, а его кабинет находится вблизи кабинета председателя ГКНБ КР.
ГКНБ Кыргызской Республики задержан Эрматов Осмонали Абдулхашимович, который представлялся действующим сотрудником и помощником председателя ГКНБ Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что в январе 2022 года гражданин Эрматов, войдя в доверие к гражданину Сарыбаеву Жангазы Алибаевичу через гражданина РТ Суранова Равшана, за решение вопроса о прекращении уголовного преследования со стороны органов прокуратуры получил от него 7 500 долларов США.
При этом Эрматов сообщил, что работает в центральном аппарате ГКНБ КР, а его кабинет находится вблизи кабинета председателя ГКНБ КР.
По данному факту в отношении Эрматова 30 марта 2022 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Указанные лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Источник: vb.kg
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