В Кыргызстане электронная подпись выдается бесплатно

Министерство цифрового развития Кыргызстана информирует граждан о возможности получения электронной подписи бесплатно.

Граждане смогут получить электронную подпись в любом Центре обслуживания населения и стать частью цифрового общества, получая электронные госуслуги в онлайн режиме.

Использование электронной подписи позволяет идентифицировать получателей услуг, защищать информацию, передаваемую в онлайн режиме, подтверждать подлинность документов, давать возможность пользоваться электронными услугами государственных органов. Электронная подпись имеет такое же юридически важное значение, как и собственноручная подпись.

Если в начале внедрения электронная подпись была на платной основе и выдача осуществлялась только в нескольких столичных ЦОН, то на сегодняшний день электронную подпись можно получить бесплатно и во всех ЦОН страны. Данная работа ведется в рамках исполнения Указа Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики" и решением кабинета министров, физическим и юридическим лицам электронная подпись начала выдаваться на безвозмездной основе.

На сегодняшний день число владельцев цифровой подписи составляет около 70 тысяч человек. Это 37 371 представитель юридических лиц и 32 313 физических лиц. Именно посредством ОЭЦП, владельцы проходят процедуру идентификации, авторизации и аутентификации для электронного взаимодействия в единой системе идентификации.

В процессе цифровой трансформации государственного управления постепенно расширяется и сфера использования цифровой подписи:

в аутентификации в системе электронного документооборота (СЭД) "Infodocs". СЭД внедрена в режиме официальной эксплуатации уже в свыше 1000 государственных и муниципальных органах, включая их подведомственные и территориальные подразделения.

для регистрации юридических лиц на сайте Министерства юстиции КР;

в осуществлении операций в официальном портале государственных закупок КР;

в передаче электронной отчетности в налоговые органы КР;

в получении государственных услуг в электронном формате, не выходя из дома, через портал электронных услуг (ГПЭУ).

Для получения электронной подписи гражданам необходимо обратиться в любой ЦОН с паспортом. Также есть возможность получить ее в Государственной налоговой службе, в загранучреждениях и в некоторых коммерческих банках.

Юридическим лицам необходимо представить следующий перечень документов:

Соглашение о присоединении к Регламенту УЦ ГП "Инфоком" (Скачать соглашение можно на сайте infocom.kg, в разделе "Наш УЦ").

Доверенность Пользователя УЦ для представителей юридических лиц (Скачать доверенность можно на сайте infocom.kg, в разделе "Наш УЦ").

Копия паспорта пользователя УЦ (оригинал иметь при себе);

Копия приказа по организации о назначении на должность Уполномоченного лица;

Копия приказа о назначении руководителя организации;

Копия свидетельства о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица.

Источник: vb.kg