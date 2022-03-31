(Видео/фото) В Бишкеке приостановлена работа колбасного цеха в районе завода Фрунзе.

В этом цехе производят колбасные изделия и копченое мясо.

Как выяснилось, владелец подал заявление, чтобы его предприятие внесли во внутренний реестр, после чего к нему с проверкой приехала бишкекская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. После проверки работу цеха приостановили на десять дней для устранения нарушений.

Цех работал с многочисленными нарушениями. Внутри царит полная антисанитария, кругом грязь и немытая посуда. Прямо в цехе на батарее сушится обувь. Оборудование и само помещение не то что не дезинфицируют, даже не моют.

В этом цехе производят колбасные изделия и копченое мясо. В основном в производстве используют свинину и конину, на которые нет никаких документов. У предпринимателя отсутствуют ветеринарные удостоверения и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясного сырья, а также сведения о применении в мясе антибиотиков, гормональных и прочих препаратов.

Также в холодильниках хранилось мясо птицы и мясные полуфабрикаты неизвестного происхождения без маркировки и сроков годности.

Всю продукцию взяли для лабораторных исследований, чтобы проверить наличие в ней антибиотиков, ГМО и мертвечины.

Источник: kaktus.media