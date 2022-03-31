Руслан Казакбаев: Мир стоит на грани деления на правых и неправых, и на пороге третьей мировой войны

Я не думаю, что они в настоящий момент имеют какие-то особые трудности с переводом своих финансовых средств в Кыргызстан.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, прибыл в Германию для участия в сессии Энергетического форума. В интервью DW он рассказал о необходимости построения единого, процветающего мирового сообщества, о том, как сказались на Кыргызстане экономические санкции, введенные против России из-за войны в Украине, о роли Турции в качестве посредника для урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами и о современных проблемах кыргызских трудовых мигрантов в РФ.

— Господин министр, чуть более месяца назад российская армия начала войну против Украины. Как то, что происходит сейчас в Украине, отразилось на вашей стране?

— Как и все мировое сообщество, Кыргызстан с особой озабоченностью и тревогой следит за ситуацией в Украине. Мы с первых дней выступаем за решение этого конфликта исключительно политико-дипломатическим путем за столом переговоров. Если устарели старые механизмы и форматы для ведения переговоров, если они утратили свою эффективность, то нужно искать новые пути, новые форматы, новые механизмы. Мы должны слышать друг друга, стараться понимать друг друга, потому что, мы считаем, мир стоит на грани катастрофы, а, возможно, и Третьей мировой войны.

— Мировое сообщество жесткими ограничительными мерами уже отреагировало на происходящее сейчас в Украине. Эти санкции бьют по экономике России, но в том числе, насколько я понимаю, они отозвались эхом и в вашей стране. Каким образом Кыргызстан почувствовал на себе санкции, введенные против России?

— От санкций, конечно, сейчас уже начинают страдать многие страны мирового сообщества и, в том числе, государства нашего региона. Мы всерьез обеспокоены вопросами своей энергетической и продовольственной безопасности. Уже отмечены серьезные колебания в ценах на продукты питания. Мы не знаем, как завтра будут изменяться цены на энергоносители, которые импортируем от наших соседей и в основном из России. Конечно же, и в это очень непростое время мы делаем все возможное для диверсификации нашей экономики, работая на различных многосторонних площадках, разговаривая как со своими западными партнерами, так и с партнерам в Центральной Азии.

— По ряду причин, хорошо всем известных, между Германией и России сейчас сложились очень напряженные отношения. Вы чувствуете это на себе? Или у вас одинаково хорошие отношения и с Германией, и с Россией?

— Конечно же, мы будем сохранять и укреплять наши отношения и с Россией, и с Германией. Вопрос выбрать ту или иную сторону не должен стоять — и сейчас не стоит. Повторюсь, мы с тревогой следим за ситуацией в Украине. Но, выступая за мирное урегулирование этого конфликта, мы в то же время выступаем за неделимость безопасности мирового сообщества. Мир стоит на грани разделения на правых и неправых. И предстоит выбрать: или мы построим единое, процветающее мировое сообщество, или же мы можем оказаться на различных полюсах, разделенные по политическим, идеологическим, экономическим, религиозным и другим соображениям. Я думаю последнее категорически неприемлемо для любой страны. Мы живем в XXI веке.

— Вы долгое время работали в Стамбуле. Как вы считаете, Турция, которая сейчас взяла на себя активную роль в качестве посредника на переговорах между конфликтующими сторонами, сможет добиться какого то успеха?

— Мы рады, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы МИД Мевлюта Чавушоглу получилось на первом этапе организовать встречи министров иностранных дел России и Украины. Такой встречи давно не было. Сейчас предлагается провести в Стамбуле и встречу на высшем уровне.

Для разрешения любого конфликта нужно создать устойчивый, постоянно действующий канал связи между сторонами. И в данном случае этим каналом могут служить дипломатические ведомства двух государств — России и Украины. И другие организации, готовые предоставить свою площадку и оказать необходимое содействие для прекращения военных действий и для решения конфликта исключительно политико-дипломатическим путем. Уже известны какие то направления в переговорах, что хотят стороны, и не нужно их подталкивать к дальнейшему обострению.

— Вернемся к событиям в вашем регионе. Ваш сосед Казахстан в начале этого года пережил период нестабильности. Как в Кыргызстане воспринимали происходящее в соседней стране?

— Конечно же, мы очень переживали за наш братский Казахстан и сразу же заявили о своей готовности оказать любое содействие: будь то экономические или гуманитарные вопросы. Мы заявляли и заявляем, что это было внутреннее дело Казахстана, а мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы соседней страны. Но по просьбе президента Казахстана в составе миротворческого контингента стран ОДКБ мы оказали содействие для установления мира и стабильности в стране. И после стабилизации ситуации наши миротворческие подразделения вышли оттуда.

— В прошлом году в Афганистане к власти пришло движение «Талибан», которое в ряде стран, включаю Россию, признано террористической организацией. Как повлияла смена власти в Афганистане на ситуацию в регионе и на ваши отношения с этой страной?

— За 40 лет новейшей истории Афганистана эта страна прошла через множество войн. Многие силы хотели помочь установить там тот или иной режим, ту или иную идеологию, тот или иной образ жизни. За эти десятилетия в Афганистане погибли 1 000 000 мирных жителей.

Да, сейчас во власти находится движение «Талибан». Мы его не признаем, но поддерживаем определенные контакты и всегда готовы оказать гуманитарную помощь многонациональному народу Афганистана. Мы надеемся, что нынешние власти страны будут придерживаться своих заявлений, согласно которым из Афганистана не будет исходить террористическая угроза соседним государствам Центральной Азии. Также они будут активно и твердо бороться с наркотрафиком, который проходит через Афганистан.

— Европейский банк реконструкции и развития до начала боевых действий в Украине прогнозировал пятипроцентный рост ВВП вашей страны в этом году. Как вы думаете, этот прогноз сбудется на фоне санкций и тех трудностей, которые сейчас начались в экономике?

— Это будет непросто. Но наше правительство и президент страны делают все возможное, чтобы осуществить радикальные реформы во всех возможных направлениях, чтобы привлечь инвесторов и обеспечить им условия для свободной и стабильной работы. И конечно власти страны, работая над диверсификации нашей экономики, делают все возможное, чтобы минимизировать негативное влияние этих санкций. Но сейчас наши прогнозы показывают, что падение экономики может составлять от 5 до 10%. И в связи с этим надо признать, что конечно будет затруднительно достигнуть роста ВВП, о котором вы сейчас говорили. Но мы сделаем все возможное, чтобы реализовать наши стратегические планы.

— У вас есть представление по поводу того, сколько сейчас трудовых мигрантов, граждан Кыргызстана, работают в России. Какие они испытывают трудности в связи с санкциями: перевод денег, авиаперелеты и т.д.?

— Как я сказал, санкции, конечно, влияют на нас. У нас с Россией исторически очень тесные экономические и культурные связи. В России сейчас находится около 1 млн наших соотечественников. В целом они направляют в экономику Кыргызстана более 2 млрд долларов в год. Разумеется, эта цифра колеблется, в частности это было связано с пандемией коронавирусной инфекции.

Я не думаю, что они в настоящий момент имеют какие-то особые трудности с переводом своих финансовых средств в Кыргызстан. Но, конечно же, если будет падать экономика России в связи с санкциями, у наших трудовых мигрантов тоже могут возникнуть определенные сложности. Это, в первую очередь, касается рабочих мест, потому что мы регулярно слышим о закрытии производств. Пока это, в первую очередь, касается иностранных компаний, хотя на них тоже трудится достаточное количество наших сограждан.

В целом, я не ожидаю катастрофических изменений, тем не менее, часть из работающих в России соотечественников сейчас выражает желание поменять место жительства, начинает искать рабочие места в других странах.

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Источник: Булак.кж