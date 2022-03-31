Бейшеналиев vs Исманкулов. Глава Минздрава просит помощи у общественности

Надзорные и судебные органы, с другой стороны, несправедливы в вопросах, влияющих на здоровье населения.
Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев пожаловался на надзорные органы и суды из-за их поддержки директора клиники микрохирургии глаза Исманкулова.
По его словам, те, кто практически монополизировал систему здравоохранения, выступают против ее реформирования.
«Надзорные и судебные органы, с другой стороны, несправедливы в вопросах, влияющих на здоровье населения. В связи с этим я, министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, официально заявляю, что нуждаюсь в общественной поддержке.
Мы на практике, спасая население от пандемии COVID-19, ощутили, в каком плачевном состоянии оказалась система здравоохранения. Беспокоит то, что эпидситуация может ухудшиться, мы должны готовиться к очередному удару с новыми штаммами, такими как Stealth-Omicron. Министерство здравоохранения КР должно быть готово к таким угрозам. А монопольные учреждения, такие как клиника доктора Исманкулова, не могут спасти людей от беды!» — сказал министр.
Бейшеналиев отметил, что ведомство хочет создать больницы, которые будут лечить не только коронавирус, но и сердечно-сосудистые заболевания, и неврологические заболевания, предоставляющие острую проблему среди населения.
«Вместо того, чтобы поддержать их справедливыми решениями, надзорные и судебные органы, наоборот, стоят на стороне нигилизма. Доктор Исманкулов, обходя закон, игнорирует решения мэрии, которая стоит во главе муниципальной собственности, и не освобождает лечебное учреждение, чем представляет угрозу здоровью населения. Странно, что в этом вопросе его поддерживают надзорные органы и органы фемиды. А Минздрав тратит самое драгоценное – это время на решение важных общественных вопросов, связанных со здоровьем населения. Для реализации начатой мною реформы важна каждая минута, каждая секунда», — сообщил глава ведомства.
По словам министра, поэтому он решил обратиться к общественности. «Важно развивать здравоохранение или иметь монополизированную медицину, набивающую карманы за счет населения в интересах таких личностей, как Исманкулов? В этом случае я с нетерпением жду вашего выбора и вашей поддержки!» — заявил он.
Источник: Булак.кж
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