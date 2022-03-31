Смерть журналистки в Баткене. Блогершу Батмакан Жолболдуеву водворили в СИЗО

Блогера подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Ведущую YouTube-канала «Батма-Бат» Батмакан Жолболдуеву водворили в СИЗО Джалал-Абада до 26 апреля — на время следствия.

Блогера подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, 25 марта 37-летняя журналистка Арзыгүл Галымбетова написала заявление в милицию, где сообщила, что блогер ютуб-канала «Батма-Бат» оскорбляет ее честь и достоинство и распространяет о ней лживую информацию. В этот же день заявительнице стало плохо, она поступила в отделение неврологии областной больницы, где ее состояние продолжило ухудшаться, и ночью она умерла.

В ходе следствия была задержана 33-летняя Батмакан Жолболдуева и водворена в ИВС.

Источник: Булак.кж