Смерть журналистки в Баткене. Блогершу Батмакан Жолболдуеву водворили в СИЗО

Блогера подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Ведущую YouTube-канала «Батма-Бат» Батмакан Жолболдуеву водворили в СИЗО Джалал-Абада до 26 апреля — на время следствия.
Блогера подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, 25 марта 37-летняя журналистка Арзыгүл Галымбетова написала заявление в милицию, где сообщила, что блогер ютуб-канала «Батма-Бат» оскорбляет ее честь и достоинство и распространяет о ней лживую информацию. В этот же день заявительнице стало плохо, она поступила в отделение неврологии областной больницы, где ее состояние продолжило ухудшаться, и ночью она умерла.
В ходе следствия была задержана 33-летняя Батмакан Жолболдуева и водворена в ИВС.
Источник: Булак.кж
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