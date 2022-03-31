1 апреля в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 1 апреля. Информация указана на официальном сайте распредкомпании.
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
1 апреля, пятница
Восточный РЭС:
09:30-18:00
жилмассив "Энесай" (ул. 5-я, 6-я, 7-я)
15:00-17:00
вдоль БЧК от ул. Курманджан датки, Айтматова, Осмонкула
13:00-16:00
квадрат, ограниченный улицами Кантемировской, Салиевой, Комсомольской, Пархоменко
09:30-18:00
отрезок ул. Дачной
09:00-18:00
отрезки ул. Тоголока Молдо, пр. Жибек Жолу
Западный РЭС:
09:00-17:00
отрезки улиц Тыныстанова, Горького, Медерова, Абая, Радищева, Байтика Баатыра, Фатьянова, Ак-Тюбинской
09:00-18:00
отрезки улиц Фрунзе, Исанова, Бакаева, Алтымышева
13:00-15:00
жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Чолпон, Бердибаева)
Чуйская область
Перечень участков техобслуживания электросетей на 1 апреля в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.
Источник: kaktus.media
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