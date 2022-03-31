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1 апреля в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 1 апреля. Информация указана на официальном сайте распредкомпании.
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

1 апреля, пятница

Восточный РЭС:

09:30-18:00

жилмассив "Энесай" (ул. 5-я, 6-я, 7-я)
15:00-17:00

вдоль БЧК от ул. Курманджан датки, Айтматова, Осмонкула
13:00-16:00

квадрат, ограниченный улицами Кантемировской, Салиевой, Комсомольской, Пархоменко
09:30-18:00

отрезок ул. Дачной
09:00-18:00

отрезки ул. Тоголока Молдо, пр. Жибек Жолу

Западный РЭС:

09:00-17:00

отрезки улиц Тыныстанова, Горького, Медерова, Абая, Радищева, Байтика Баатыра, Фатьянова, Ак-Тюбинской
09:00-18:00

отрезки улиц Фрунзе, Исанова, Бакаева, Алтымышева
13:00-15:00

жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Жанылык, Мыскал, Набережная, Ойсул-Ата, Чолпон, Бердибаева)

Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 1 апреля в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.

Источник: kaktus.media

           

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