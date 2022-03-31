Часть Южной магистрали перекроют из-за велопробега

Автовладельцев просят планировать маршруты утром в воскресенье заранее.

В связи с открытием велосезона в это воскресенье некоторые дороги в южной части Бишкека перекроют. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В УПСМ подтвердили, что 3 апреля для проезда автотранспорта закроют:

южную сторону ул. А. Токомбаева от парка Победы им. Д. Асанова до ул. Нуркамал - с 10:00 до 10:25;

ул. А. Токомбаева от ул. Нуркамал до парка Победы им. Д. Асанова - с 10:25 до 10:50.

Планируется, что велоколонна проедет от парка Победы им. Д. Асанова по южной части ул. А. Токомбаева, повернет на ул. Нуркамал и проследует вниз по северной части магистрали обратно до парка.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

0558 68 68 68 - президент "ОО Вело Friends Позитив KG" Даниил Кыдыралиев;

0505 70 99 07 - заведующий учебно-спортивным отделом департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Канат Маматов.

Автовладельцев просят планировать маршруты утром в воскресенье заранее.

Источник: kaktus.media