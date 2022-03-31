Осенью в Кыргызстане начнется вакцинация против вируса папилломы человека

Согласно оценочным данным ВОЗ, в Кыргызстане ежегодно раком шейки матки заболевают около 600 женщин.

В Национальный календарь профилактических прививок внедряется вакцинация против вируса папилломы человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения в рамках комплексной профилактики и снижения рака шейки матки включила вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в календарь профилактических прививок. Внедрение вакцинации Минздрав планирует начать в сентябре 2022 года.

Вакцинировать против ВПЧ будут девочек подростков 11 лет во всех организациях здравоохранения республики будут бесплатно.

Финансовая поддержка оказана Глобальным Альянсом по вакцинам и иммунизации.

По оценкам ВОЗ, рак шейки матки является третьим по распространенности видом рака у женщин и представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения во всем мире. В 2018 году раком шейки матки заболели более 560 тысяч женщин и более 300 тысяч скончались от этого заболевания.

"Основной причиной рака шейки матки у женщин является вирус папилломы человека. Это один из наиболее распространенных вирусов в мире. Хроническая ВПЧ-инфекция приводит к развитию рака шейки матки у женщин, а также раку ротоглотки, онкогенитальному раку и другим болезням как у мужчин, так и у женщин", - говорит заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Согласно оценочным данным ВОЗ, в Кыргызстане ежегодно раком шейки матки заболевают около 600 женщин. Этот вид рака занимает 2 место среди ведущих причин рака у женщин в республике и является наиболее распространенной формой рака у женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

Научно-техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ), принимая во внимание бремя заболеваемости, наличие высокоэффективных и безопасных вакцин для профилактики инфицирования высоко-онкогенными типами ВПЧ и защиты девочек-подростков, хорошо функционирующую систему школьной вакцинации, дала научно-обоснованные рекомендации по внедрению вакцинации от ВПЧ для девочек-подростков в 11 лет в календарь профилактических прививок. А также в первый год внедрения провести вакцинацию девочек 12-14 лет в дополнение к основной целевой группе.

Источник: vb.kg