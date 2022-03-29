Калнур Ормушев: Становиться чьей-то марионеткой смертельно опасно… Часть 2

Бишкек, “Саясат.kg”. Вторая часть статьи политолога Калнура Ормушева о конфликте на Украине.

В 1994 году я удосужился встрече с Збигневым Бжезинским. Он заехал в Ош, в ходе работы над своей знаменитой «Великой шахматной доской». Эту книгу подчас воспринимают как политический прогноз. Но можно и нужно иметь ввиду, что в ней изложена программа и поставлены задачи геополитики США: «Для Соединённых Штатов евразийская геостратегия включает целенаправленное руководство динамичными с геостратегической точки зрения государствами и осторожное обращение с государствами-катализаторами в геополитическом плане, соблюдая два равноценных интереса Америки: в ближайшей перспективе - сохранение своей исключительной глобальной власти, а в далёкой перспективе - её трансформацию во всё более институционализирующееся глобальное сотрудничество. Употребляя терминологию более жестоких времён древних империй, три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности подчинённых и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров».

Сегодня мы являемся свидетелями реализации некоторых программных предначертаний Бжезинского: «Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске и находящееся как раз в Восточной Европе, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей».

Полагаю, исходя из этих и подобных задач, Запад заинтересован в резком ограничении ресурсов, возможностей России, но не полном ее уничтожении, поскольку в этом случае Сибирь с ее огромным потенциалом попадает под контроль Китая. Слухи о грядущей смерти России сильно преувеличены. Россия выжила, когда ей было несравнимо тяжелее, по крайней мере, не легче, когда поляки, французы захватывали и сжигали Москву, Антанта сжимала кольцо, когда от фашистов страдал блокадный Ленинград и превращался в руины Сталинград, но всегда россияне спасали и восстанавливали величие и мощь своего Отечества.

То, о чем я писал в статье про Ливию в 2020 году, 23 июля, в SAYASAT.kg: «Страна стала ареной противостояния различных государств, заинтересованных в контроле над ливийскими природными ресурсами, главным из которых является нефть. Внешние политические игроки не заинтересованы в восстановлении сильной Ливии», - можно в полной мере отнести к Украине, на которую испокон веков зарились ее соседи, а ныне - глобальные геополитические игроки, находящиеся по другую сторону континента и даже земного шара. Очевидно также, что предупреждение: «В современном прагматичном, жестоком, циничном мире нам в Кыргызстане необходимо быть предельно внимательными, чтобы не стать заложниками, а то и жертвами геополитических игрищ», - относится не только к нашей республике, но к другим странам, которые являются объектами геополитических интересов, как в эти дни - Украина. И конечно, в полной мере относится к Украине главная идея, квинтэссенция той статьи: «Нам нужно понимать, что у всех наших союзников и партнеров есть свои собственные интересы. Их надо учитывать, уважать, согласовывать позиции. Но становиться чьей-то марионеткой смертельно опасно».

Планета Земля стала очень маленькой. Чтобы её обогнуть, не нужны, как когда-то, годы и месяцы. Узнать все новости, пообщаться, признаться в любви и провести конференцию сегодня можно, не выходя из дома. В этом мире политику, и, как вновь убеждаемся, нравственные ценности, что такое хорошо, что такое плохо диктуют глобальные игроки, в лице нескольких государств и транснациональных корпораций (ТНК), контролирующих основные и важнейшие экономические, военные, энергетические, информационные ресурсы.

Политика, в том числе войны, являющиеся ее продолжением иными средствами, должна подвергаться, прежде всего, политическому анализу. Являются заблуждением попытки дать оценку событиям на Украине только с позиции общечеловеческих ценностей.

У политика, государя, президента главенствуют иные приоритеты, ценности, обязанности, вытекающие из интересов тех политических сил и государств, которые они представляют. Поэтому они вынуждены, обязаны подавлять человеческие, отцовские чувства по принципу: «Я солдата на фельдмаршала не меняю!»

Это мы, простые граждане, вправе все отдать за жизнь и здоровье своих детей! Это поэт может заявить:

«Когда турчанка из Шираза любовную начнет игру,

За родинку ее отдам я и Самарканд, и Бухару!»

Чтобы глубже, верно понимать, ориентироваться в эти сложные для всего человечества дни нам, гражданам, да и некоторым политикам, необходимо осознавать и исходить из того, что политика и мораль есть явления, отражающие интересы определённых социальных групп. Везде и во все времена политика государств выражает, защищает и реализует интересы той части общества, которая находится во власти. Такой анализ показывает, что беда Украины в том, что ее власти стали инструментом реализации интересов государств и ТНК, сосредоточенных в Европе и США, направленных на сдерживание и ослабление главных своих конкурентов - Китая и России, ставших в такой обстановке союзниками. Марионеточные режимы в Киеве, не только Зеленского, но и предыдущих президентов, ведомые западными, прежде всего, англо-саксонскими, кукловодами, привели славную Украину к нынешней страшной трагедии.