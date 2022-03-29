Соцфонд планирует увеличить пенсию на 50%

Данное повышение обойдется Минфину в 11 млрд сомов, а Соцфонду - на 4 млрд.
В 2022 году Соцфонд планирует пенсионную реформу. Одно из изменений - повышение пенсии. Об этом сегодня, 29 марта, на пресс-конференции сообщил замглавы Соцфонда Тенизбек Абжапаров.
По его словам, на 1 января в Кыргызстане зарегистрировано 713 тыс. пенсионеров. По сравнению с 2020 годом численность пенсионеров увеличилась на 21 тыс. человек.
По словам Абжапарова, в октябре кабмин планирует поднять размер пенсии на 50%. Соответствующее постановление было принято 25 декабря 2021 года. По предварительным расчетам, ожидается повышение пенсии на 1 800 сомов.
Данное повышение обойдется Минфину в 11 млрд сомов, а Соцфонду - на 4 млрд.
Абжапаров подчеркнул, что это предварительные расчеты, в августе по итогам 8 месяцев исполнения бюджета к расчетам вернутся.
Источник: kaktus.media
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