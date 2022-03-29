Чаткальский район в этом году полностью выйдет из дотации

После запуска золотосортировочных фабрик предварительная оплата увеличится.

Чаткальский район Жалал-Абадской области выйдет из дотаций в этом году. Об этом корреспонденту Turmush сообщил полпред президента в Жалал-Абаде Абсаттар Сыргабаев.

По его данным, в данном районе созданы планы по выводу Сумсарского и Чаткальского айыльных аймаков из дотаций.

«После запуска золотосортировочных фабрик предварительная оплата увеличится. Также намерены вывести из дотаций Чаткальский район за счет увеличения в несколько раз суммы налога (платеж за удержание лицензии). Всего в районе 4 айыл окмоту. Ранее из дотаций вышли Терексайский и Каныш-Кийский айыл окмоту. В этом году был принят план вывода Сумсарского и Чаткальского айыл окмоту», - сказал он.

Как сообщается, в соответствии с постановлением Кабинета министров КР от 27 августа 2021 года №185, размер налога на ПУЛ был увеличен в несколько раз. По данным государственной администрации Чаткальского района, в этом году в 4 айыл окмоту планируется поступление из ПУЛа в общей сложности 54 млн сомов. Из Канышского айыл окмоту – 40 млн 935 тыс. сомов, Сумсарского – 76 тыс. сомов, Терексайского – 6 млн 479 тыс. сомов, Чаткальского айыл окмоту – 6 млн 525 тыс. сомов.

Справка:

Дотация – это денежные средства, которые выделяются государственным или местным бюджетом с целью оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям и организациям



Источник: Turmush.