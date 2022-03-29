Чаткальский район в этом году полностью выйдет из дотации

После запуска золотосортировочных фабрик предварительная оплата увеличится.
Чаткальский район Жалал-Абадской области выйдет из дотаций в этом году. Об этом корреспонденту Turmush сообщил полпред президента в Жалал-Абаде Абсаттар Сыргабаев.
По его данным, в данном районе созданы планы по выводу Сумсарского и Чаткальского айыльных аймаков из дотаций.
«После запуска золотосортировочных фабрик предварительная оплата увеличится. Также намерены вывести из дотаций Чаткальский район за счет увеличения в несколько раз суммы налога (платеж за удержание лицензии). Всего в районе 4 айыл окмоту. Ранее из дотаций вышли Терексайский и Каныш-Кийский айыл окмоту. В этом году был принят план вывода Сумсарского и Чаткальского айыл окмоту», - сказал он.
Как сообщается, в соответствии с постановлением Кабинета министров КР от 27 августа 2021 года №185, размер налога на ПУЛ был увеличен в несколько раз. По данным государственной администрации Чаткальского района, в этом году в 4 айыл окмоту планируется поступление из ПУЛа в общей сложности 54 млн сомов. Из Канышского айыл окмоту – 40 млн 935 тыс. сомов, Сумсарского – 76 тыс. сомов, Терексайского – 6 млн 479 тыс. сомов, Чаткальского айыл окмоту – 6 млн 525 тыс. сомов.
Справка:
Дотация – это денежные средства, которые выделяются государственным или местным бюджетом с целью оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям и организациям
Источник: Turmush.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!