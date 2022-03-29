Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 скоро запустят. На первый этап потратят $498 млн

Уставные капиталы государственных банков будут доведены до $100 млн США.

Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что в скором времени начнется строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Эту информацию он озвучил на аппаратном совещании администрации президента.

"Впервые в истории независимости начато строительство железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече, в ближайшее время будет дан старт строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Финансовые ресурсы имеются. Министерство финансов мобилизует в ближайшее время $498 млн для первого этапа строительства. Это даст нам дополнительные 1000 МВт и обеспечит энергетическую независимость страны.

Уставные капиталы государственных банков будут доведены до $100 млн США.

Разработан и одобрен план антикризисных мер более чем на 126 млрд сомов, при этом впервые антикризисный план подкреплен финансовыми ресурсами и не носит декларативный характер.

С апреля текущего года начнется поэтапное повышение заработных плат бюджетных организаций: учителей, медиков и работников культуры.

Вся эта информация должна на постоянной основе выходить в социальных сетях, чтобы сограждане знали, чем занимается кабинет министров", - пояснил глава кабмина.

Источник: kaktus.media