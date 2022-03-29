Делегация Минобороны КР ознакомилась с достопримечательностями Самарканда

В завершение визита гостям вручили памятные подарки от командования округа.

В ходе официального визита в Узбекистан военная делегация во главе с министром обороны КР генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым ознакомилась с историческими памятниками древнего и вечно молодого Самарканда, сообщило сегодня агентство УзА.

В реконструированном Самаркандском международном аэропорту гостей встретили хоким (глава администрации) Самаркандской области Эркинжон Турдимов и руководство командования Центрального военного округа.

Члены делегации ознакомились с археологическими и архитектурными памятниками Самарканда, имеющими почти 3000-летнюю историю и бережно хранящимися узбекским народом на протяжении столетий. Осмотрели древние архитектурные памятники и величественные сооружения города, посетили Центральный военный округ.

В завершение визита гостям вручили памятные подарки от командования округа.

Булак: Кабар