Делегация Минобороны КР ознакомилась с достопримечательностями Самарканда 

В завершение визита гостям вручили памятные подарки от командования округа.
В ходе официального визита в Узбекистан военная делегация во главе с министром обороны КР генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым ознакомилась с историческими памятниками древнего и вечно молодого Самарканда, сообщило сегодня агентство УзА.
В реконструированном Самаркандском международном аэропорту гостей встретили хоким (глава администрации) Самаркандской области Эркинжон Турдимов и руководство командования Центрального военного округа.
Члены делегации ознакомились с археологическими и архитектурными памятниками Самарканда, имеющими почти 3000-летнюю историю и бережно хранящимися узбекским народом на протяжении столетий. Осмотрели древние архитектурные памятники и величественные сооружения города, посетили Центральный военный округ.
В завершение визита гостям вручили памятные подарки от командования округа.
Булак: Кабар
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