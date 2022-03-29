Кыргызстанцы, возможно, отдохнут с 1 по 9 мая

Рабочими будут только 4 и 6 мая, однако их предлагается перенести на субботы 30 апреля и 14 мая.
В Кыргызстане с 1 по 9 мая, возможно, будут большие выходные. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции, соответствующее предложение направлено на рассмотрение кабмина.
Отмечается, что 1, 5 и 9 мая являются праздничными нерабочими днями, а празднование Орозо айта тоже выпадает на первые числа месяца. Рабочими будут только 4 и 6 мая, однако их предлагается перенести на субботы 30 апреля и 14 мая.
Источник: bulak.kg
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