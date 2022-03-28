(Фото) В селе Ак-Торпок в страшном ДТП пострадало 11 человек, один - погиб

Пострадавших доставили в местную больницу.

В Кыргызстане сегодня утром, 28 марта, в селе Ак-Торпок Московского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В результате столкновения автомашин марок "Honda Stepwgn" пострадали 11 человек, один человек погиб.

На место происшествия были вызваны пятеро спасателей из Государственного центра подготовки спасателей МЧС.

В 8:40 утра спасатели извлекли тело погибшего из автомашины и передали сотрудникам РОВД Московского района.

Пострадавших доставили в местную больницу.



Источник: vb.kg