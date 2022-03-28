В КР хотят открыть казино, залы с игровыми автоматами и тотализаторы

Согласно справке-обоснования, клиентами игорных заведений могут быть только иностранные граждане.

Министерство экономики и коммерции КР выносит на общественное обсуждение проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам игорной деятельности».

Документ опубликован на сайте кабмина. В нем отмечается, что законопроект определяет правовые основы деятельности игорных заведений на территории КР, государственного регулирования игорной деятельности, основные понятия, порядок создания и содержания игорных заведений, организации азартных игр и их лицензирования, контроль за организацией и проведением азартных игр и ответственность субъектов игорной деятельности.

Согласно справке-обоснования, клиентами игорных заведений могут быть только иностранные граждане. Граждане Кыргызстана могут лишь работать в данных заведениях.

Ограничения, устанавливаемые к игорному заведению:

1. Игорное заведение не может быть размещено в помещениях детских садов, школ, вузов, других учебных заведений, медицинских и культовых учреждений, а также в помещениях учреждений культуры и в жилых помещениях.

2. Казино должно быть расположено в частных ресторане, гостиничном комплексе. При этом ресторан должен иметь не менее ста посадочных мест, а гостиница – не менее двадцати надлежащим образом оборудованных номеров.

3. Игорное заведение не может располагаться в объектах недвижимости, полностью или частично являющихся государственной или муниципальной собственностью, а также в объектах недвижимости предприятий, учреждений, организаций, у которых в капитале имеется доля государства или органов местного самоуправления.

4. Зал игровых автоматов должен быть расположен в отдельном помещении (здании), в котором игровая зона должна соответствовать площади не менее двухсот квадратных метров.

5. Игорное заведение должно иметь соответствующую осуществляемому виду деятельности эстетически оформленную вывеску с указанием его фирменного наименования.

6. Игорное заведение должно иметь собственную и (или) иную специализированную службу безопасности для обеспечения охраны общественного порядка в игорном заведении и на прилегающей к нему территории.

7. В казино и залах игровых автоматов необходимо наличие обменного бюро, имеющего соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики.

8. Казино и залы игровых автоматов должны быть оснащены специальным оборудованием:

– пожарной сигнализацией;

– охранной сигнализацией;

– тревожной (кнопка) сигнализацией;

– металлодетектором (при входе);

– системой видеонаблюдения.

9. Для тотализаторов сумма, выплачиваемая участникам в виде выигрыша по результатам заключения взаимных пари, не может быть менее пятидесяти процентов от общей суммы принятых ставок.

10. Процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, должен быть не ниже семидесяти пяти процентов.

11. По требованию участника представитель игорного заведения обязан выдать ему документ, подтверждающий получение выигрыша, — денежной суммы из кассы игорного заведения.

12. В игорных заведениях запрещается:

– игра в кредит (займ) (за исключением игры «в кредит» на игорных автоматах);

– игра под заклад или залог;

– публично проводить розыгрыши лотереи и рекламных акций.

13. На территории Кыргызской Республики запрещаются:

1) осуществление непредусмотренных статьей 1 настоящего Закона видов деятельности в сфере игорной деятельности;

2) организация азартных игр, предусматривающих выплаты в виде иного имущества, кроме денег.

14. Выплата выигрышей участникам азартных игр и (или) пари производится субъектом игорной деятельности в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее пяти календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари.

Отметим, кабмин просит Жогорку Кенеш рассмотреть данный вопрос во внеочередном порядке, как неотложный.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке.

Источник: Булак.кж