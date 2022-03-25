В Нарыне медсестра перепутала шприцы и ввела антисептик беременной девушке

Было запланировано кесарево сечение.
В городе Нарын медсестра перепутала шприцы и ввела хлоргексидин (антисептик) беременной девушке. Об этом Reporter.kg сообщил директор Нарынской областной больницы Чынгыз Нарынбеков.
По его словам, в родильный дом поступила Ж.М., 1995 года рождения, у которой была 39 неделя беременности.
«Было запланировано кесарево сечение. 23 марта медсестра перепутала шприцы и ввела ей вместо цефазолина хлоргексидин. Хлоргексидин ввели чуть-чуть, так как пациентка сразу же пожаловалась, что чешется рука В 12:30 произвели кесарево сечение, родилась здоровая девочка весом в 3 кг 500 гр.» , — сказал врач.
Он отметил, что сейчас проводится лечение матери, это последствия интоксикации, состояние – стабильно тяжелое, дышит на аппарате ИВЛ, у нее медикаментозный сон.
«У нее отёк легких, остальные органы работают нормально, сатурация также нормальная, проводятся реанимационные мероприятия» , — добавил Нарынбеков.
Источник: reporter.kg
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