С телевизором, холодильником и плиткой. Даниэль Ажиев показал, как жил в СИЗО-1 (видео/фото)

К одной из фотографий сделана пометка, что в камере такой беспорядок, потому что это последний день в СИЗО-1.

Даниэль Ажиев опубликовал видео и фото в сторис Instagram с пометкой, что это его одиночная камера в СИЗО-1.

Согласно кадрам, он находился один в камере, в которой заснял на видео кровать, фрукты, сухофрукты, напитки и книги.

Голос за кадром говорит, что видео снято 23 мая 2020 года. К одной из фотографий сделана пометка, что в камере такой беспорядок, потому что это последний день в СИЗО-1.

Даниэль Ажиев показал, как жил в камере СИЗО-1.

Напомним, Даниэль Ажиев был задержан в марте 2020 года по подозрению в "возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды". В августе того же года стало известно, что решением Первомайского районного суда Ажиев отправлен на принудительное лечение в психиатрический диспансер в селе Джаны-Джер.

Затем 1 февраля тот же Первомайский районный суд Бишкека отпустил Даниэля Ажиева на амбулаторную диспансеризацию по месту жительства на шесть месяцев.

Источник: kaktus.media