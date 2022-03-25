С телевизором, холодильником и плиткой. Даниэль Ажиев показал, как жил в СИЗО-1 (видео/фото)

К одной из фотографий сделана пометка, что в камере такой беспорядок, потому что это последний день в СИЗО-1.
Даниэль Ажиев опубликовал видео и фото в сторис Instagram с пометкой, что это его одиночная камера в СИЗО-1.
Согласно кадрам, он находился один в камере, в которой заснял на видео кровать, фрукты, сухофрукты, напитки и книги.
Голос за кадром говорит, что видео снято 23 мая 2020 года. К одной из фотографий сделана пометка, что в камере такой беспорядок, потому что это последний день в СИЗО-1.
Даниэль Ажиев показал, как жил в камере СИЗО-1.
Напомним, Даниэль Ажиев был задержан в марте 2020 года по подозрению в "возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды". В августе того же года стало известно, что решением Первомайского районного суда Ажиев отправлен на принудительное лечение в психиатрический диспансер в селе Джаны-Джер.
Затем 1 февраля тот же Первомайский районный суд Бишкека отпустил Даниэля Ажиева на амбулаторную диспансеризацию по месту жительства на шесть месяцев.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!