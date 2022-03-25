Таджики пытались задержать кыргызских пограничников, отобрали у них автомат и радиостанцию

На границе с Таджикистаном произошёл очередной инцидент с применением оружия.

Как сообщает Погранслужба ГКНБ КР, на одном из складов в селе Борбордук пограничники обнаружили авто Hyundai-Porter, загруженную пластиком. Для проведения разбирательства машину решили доставить на заставу. Владелец склада был за рулём авто, его сопровождали два пограничника КР. По дороге возле села Арка-Борбордук водитель остановил машину в месте скопления 15-20 таджикистанцев и сбежал. Граждане Таджикистана попытались задержать кыргызских пограничников.

Ехавший за Hyudai- Porter начальник погранзаставы «Жаны жер» был вынужден совершить несколько предупредительных выстрелов, чтобы не допустить захвата военнослужащих и оружия.

Отмечается, что гражданам Таджикистана не удалось захватить пограничников КР, однако им удалось забрать 1 автомат Калашникова без боеприпасов и радиостанцию.

«Чтобы не допустить эскалации конфликта незамедлительно прошли телефонные переговоры погранпредставителей двух стран, принято решение о проведении в ближайшее время встречи, в ходе которой таджикская сторона передаст автомат и радиостанцию

По состоянию на 18:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная», — отметили в Погранслужбе.

Источник: bulak.kg