NED опубликовал список СМИ и НПО КР, получивших гранты от Конгресса США

Также получил грант общественный фонд "Центр Медиа Развития" в размере 94 000 долларов.

Национальный фонд демократии (NED) опубликовал список СМИ и других организаций, которым в этом году были выделены гранты.

Например, в списке есть такие СМИ, как "Клооп Медиа" - 595 900 долларов и "Economist" - 58 000 долларов. Среди неправительственных организации значатся - юридическая клиника "Адилет" - 110 000 долларов, "Институт Меди Полиси - 48 000 долларов, общественный фонд "Media Space" - 48 000 долларов. Последняя организация примечательна тем, что, по данным Минюста, ее директором значится Дмитрий Ложников, который также является руководителем телеканала "Апрель".

Также получил грант общественный фонд "Центр Медиа Развития" в размере 94 000 долларов.

National Endowment for Democracy, ("Национальный фонд демократии", также известен как "Национальный фонд в поддержку демократии") - американская организация, основанная в 1983 году для продвижения демократии. Финансируется преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).



Источник: vb.kg