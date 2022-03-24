NED опубликовал список СМИ и НПО КР, получивших гранты от Конгресса США

Также получил грант общественный фонд "Центр Медиа Развития" в размере 94 000 долларов.
Национальный фонд демократии (NED) опубликовал список СМИ и других организаций, которым в этом году были выделены гранты.
Например, в списке есть такие СМИ, как "Клооп Медиа" - 595 900 долларов и "Economist" - 58 000 долларов. Среди неправительственных организации значатся - юридическая клиника "Адилет" - 110 000 долларов, "Институт Меди Полиси - 48 000 долларов, общественный фонд "Media Space" - 48 000 долларов. Последняя организация примечательна тем, что, по данным Минюста, ее директором значится Дмитрий Ложников, который также является руководителем телеканала "Апрель".
Также получил грант общественный фонд "Центр Медиа Развития" в размере 94 000 долларов.
National Endowment for Democracy, ("Национальный фонд демократии", также известен как "Национальный фонд в поддержку демократии") - американская организация, основанная в 1983 году для продвижения демократии. Финансируется преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID).
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!