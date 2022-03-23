Певица Анжелика считает, что женщина виновата в том, что стала жертвой насилия

Она отметила, что мужчинам в религии легче, так как им не нужно менять внешний вид и они могут спокойно читать свою молитву.
"При виде обнаженной женщины мужчина о хорошем не подумает. В любой религии в насилии над женщиной виновата только она сама. Одевайтесь чисто, выражайте мысли, умейте себя защищать", - написала пост певица Анжелика Кайратова на своей странице в Instagram.
Отметим, с недавних пор Анжелика начала носить платок по мусульманской традиции.
Она отметила, что мужчинам в религии легче, так как им не нужно менять внешний вид и они могут спокойно читать свою молитву.
"Оказывается, делятся не те, кто носит платок, их делит само общество", - написала она и заметила, что много тех, кто говорит, что она теперь изменилась и готова часами рассказывать о религии.
У певицы 3 млн подписчиков в Instagram.
Почему выводы Анжелики неверны, читайте здесь.
Напомним, ранее Анжелика сообщила, что было спилено дерево, в которое она врезалась на Иссык-Куле.
Источник: Кактуз.кж
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