Певица Анжелика считает, что женщина виновата в том, что стала жертвой насилия

Она отметила, что мужчинам в религии легче, так как им не нужно менять внешний вид и они могут спокойно читать свою молитву.

"При виде обнаженной женщины мужчина о хорошем не подумает. В любой религии в насилии над женщиной виновата только она сама. Одевайтесь чисто, выражайте мысли, умейте себя защищать", - написала пост певица Анжелика Кайратова на своей странице в Instagram.

Отметим, с недавних пор Анжелика начала носить платок по мусульманской традиции.

Она отметила, что мужчинам в религии легче, так как им не нужно менять внешний вид и они могут спокойно читать свою молитву.

"Оказывается, делятся не те, кто носит платок, их делит само общество", - написала она и заметила, что много тех, кто говорит, что она теперь изменилась и готова часами рассказывать о религии.

У певицы 3 млн подписчиков в Instagram.

Почему выводы Анжелики неверны, читайте здесь.

Напомним, ранее Анжелика сообщила, что было спилено дерево, в которое она врезалась на Иссык-Куле.

Источник: Кактуз.кж