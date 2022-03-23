(Видео/фото) Фермеры несут убытки. Как могут измениться цены на мясо

На сегодняшний день цены на мясо и мясную продукцию держатся на уровне прошлого месяца.

В Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Среди запрещенной к вывозу продукции - мясо крупного рогатого скота.

В кабмине такое решение объяснили обеспечением продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

На сегодняшний день цены на мясо и мясную продукцию держатся на уровне прошлого месяца. Вырезка говядины на рынке стоит от 530 сомов за килограмм, ребра - от 460 сомов.

Фарш средней жирности - от 435 сомов, диетический - от 530 сомов.

Мясо на рынках Бишкека.

Бараньи ребра на 20 сомов дешевле - по 440 сомов килограмм, задняя часть обходится в 560 сомов, а лопаточная - в 630 сомов.

Мясо на рынках Бишкека.

По информации продавцов, спрос на мясо стал меньше, но не из-за цены, а из-за большой конкуренции, потому что мясные павильоны стоят в каждом дворе, также мясо продают в супермаркетах.

Мясо на рынках Бишкека.

Те, кто торгует на рынке, забыли, когда у них было много покупателей, продавать мясную продукцию становится все менее выгодно, но бросить многолетний бизнес люди не решаются.

Мясо на рынках Бишкека.

Введение запрета на экспорт мяса, по словам реализаторов, может сказаться на его качестве. Так как фермеры не будут успевать сбывать продукцию на местном рынке в срок из-за ее переизбытка, и она может начать портиться.

Мясо на рынках Бишкека.

Сработали на опережение

По информации заведующего отделом продовольственной безопасности Минсельхоза Данияра Жанузакова, никакого переизбытка нет. В настоящее время страна обеспечивает себя мясом на 100%. А если бы запрет не ввели, то могли возникнуть дефицит и резкий рост цен.

"Если не ввести запрет сейчас, то Узбекистан начнет закупать крупные партии мяса, и цена поднимется для местного потребителя. Запрет на экспорт введен с целью не допустить дефицита и симулятивного повышения цен. Сейчас возникла такая ситуация, что все повышают цены на продукты. И некоторые это делают симулятивно, ссылаясь на рост курса доллара. На самом деле некоторой продукции курс вообще не касается, особенно выращенной на территории страны", - пояснил он.

Мясо на рынках Бишкека.

Жанузаков отметил, что они сработали на опережение и предотвратили ситуацию с ростом цен на мясо. Он сделал акцент на том, что живой скот экспортировать никто не запрещал.

"Чтобы не было ситуации, как в конце 2020 года, когда ввели запрет на экспорт скота, а фермеры начали продавать мясо, в этот раз мы сделали наоборот. Пусть экспортируют живой скот, это поможет избавиться от непородистого скота, который дает мало молока и меньший объем мяса, и заменить его на более продуктивные породы", - заключил специалист.

Мясо на рынках Бишкека.

Фермеры снова понесут убытки

Один из крупных фермеров, который держит 1 тыс. голов, рассказал Kaktus.media, что планирует сократить производство вдвое. Он говорит, что уже год не получает прибыли, а лишь покрывает текущие расходы. Но так как другой работы в стране нет, то полностью бросить этот бизнес он не может.

"Государство только ограничивает, вводит запреты, регулирует цены на мясо, но при этом не регулирует цены на корма. Объясняют тем, что цена на мясо растет для населения. Но население нам корма продает очень дорого. Кормовая база - кукуруза, ячмень - очень дорогая. Мы держали поля, но это тоже невыгодно, потому что нет воды, в прошлом году какая засуха была. Мы сейчас сеем ячмень, он очень дорогой", - возмущается он.

По словам фермеров, ячмень, который государство предлагает в кредит под 4,5% годовых, обходится дороже в 1,5 раза - по 54 сома за килограмм, когда за наличку они покупают по 37 сомов.

"Если они что-то запрещают, то пусть субсидии вводят, как в других странах. Например, тому, кто произвел 100 тонн мяса, компенсировали по 20-30 сомов с килограмма на корма. В других странах есть субсидии и дотации, а у нас только запреты", - говорят они.

Мясо на рынках Бишкека.

Скотоводы возмущены, что, несмотря на рыночную экономику, для них постоянно вводят ограничения.

"На мясном рынке в Азии цену диктует Узбекистан, потому что наша маленькая страна столько мяса не съедает. Впервые за долгое время Узбекистан поднял цену на мясо, и то всего на 10 сомов за килограмм. Раньше оптом было 410-420 сомов, Узбекистан стал предлагать цену в 430 сомов, то есть продавать мясо стало более выгодно. У нас появилась возможность хоть что-то заработать, но наши власти опять ввели запрет", - говорят они.

По подсчетам фермеров, чтобы держать скот стало выгодно, оптовая цена на мясо должна быть не менее 450 сомов за килограмм, а пока они только несут убытки.

Мясо на рынках Бишкека.

"Мясо не тот продукт, который можно выдерживать до лучших времен. Скот нужно либо резать, либо откармливать дальше, покупая корма, то есть продолжать в него инвестировать. Из-за введения запрета и переизбытка мяса на рынке, естественно, на него упадет цена. Но фермеры уйдут в минус и могут просто перестать выращивать скот. Мелкие производители уже закрылись после введения запрета на вывоз скота в 2020 году. И тогда точно возникнет дефицит", - заключили они.

Источник: Kaktus.media