(Видео/фото) Мэрия решила снести гаражи в 11-м микрорайоне. Они стоят там с 1972 года

Специально пришли в субботу, чтобы мы не смогли ничего сделать и никуда обратиться.

В редакцию Kaktus.media обратились члены гаражного кооператива №20 в 11-м микрорайоне.

По словам председателя кооператива Владимира Шульгина, в субботу пришли сотрудники мэрии и вручили предписание, подписанное 18 марта. Согласно ему, владельцы должны были демонтировать гаражи в течение трех рабочих дней и освободить территорию.

"Специально пришли в субботу, чтобы мы не смогли ничего сделать и никуда обратиться. Еще и праздники были. В течение трех дней физически невозможно демонтировать гаражи", - считает Шульгин.

Гаражный кооператив существует с 1972 года и занимает площадь в 2,5 га. Постановление о сносе гаражей мэрия приняла на основании решения суда от 2017 года о признании недействительным решения исполнительного комитета Фрунзенского городского совета депутатов трудящихся Киргизской ССР от 5 октября 1972 года о создании ГСК.

Шульгин и другие владельцы гаражей утверждают, что ни о каком суде никогда не слышали и до этого времени вообще никаких предписаний, уведомлений и прочих документов никто не получал.

"О планах мэрии мы узнали ближе к восьми вечера в субботу в нашем чате. Для меня это было как снег на голову. Я, если честно, даже не знаю, куда девать машину, учитывая отсутствие парковок в городе", - говорит один из владельцев Валентин Жолобов.

Владельцы гаражей также отметили, что многих хозяев просто нет в стране, и что в этом случае делать, никто не знает. А ведь в гаражах стоят машины и прочее имущество. Кроме того, некоторые владельцы - пенсионеры, которые тут хранят заготовки на зиму и продукты.

"Прежде чем выгонять отсюда автовладельцев, надо же предоставить альтернативу. 700 машин сейчас непонятно куда будем ставить. Увеличится количество автомобильных краж. Кто за это будет отвечать?" - интересуется другой собственник.

Мэрия решила снести гаражи в 11-м микрорайоне.

Все это время люди платили земельный налог и оплачивали коммунальные счета.

Что говорит мэрия

В муниципалитете отметили, что предписание вручили Шульгину еще 18 марта, а на остальные гаражи документ приклеивали в субботу.

При этом если в указанный срок владельцы не уберут гаражи сами, то этим займется муниципалитет.

Мэрия решила снести гаражи в 11-м микрорайоне.

"Еще с 2017 года сотрудники УЗС (так в тот момент называлось ведомство. - Прим. Kaktus.media) начали уведомлять об освобождении земельных участков. Однако до сегодняшнего дня владельцы игнорировали их. Если гаражи не будут демонтированы в добровольном порядке, то их снесут сотрудники муниципальной инспекции", - сообщили в мэрии.

Кстати, компенсации не предусмотрены законом, а значит, все эти люди останутся ни с чем.

Источник: Kaktus.media