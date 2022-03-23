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Какие партии пойдут на выборы в местные кенеши 10 апреля (список)

Подробнее информацию о кандидатах и партиях можно получить на онлайн ресурсе ЦИК "Талапкер".

В Кыргызстане ЦИК утвердил формы бюллетеней на местные выборы в городах Таш-Кумыр, Токтогул и Кара-Балта и 13 айылах, назначенные на 10 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Тексты избирательных бюллетеней, т.е. перечни кандидатов и партий утверждены ранее решениями территориальных избирательных комиссий.

В бюллетени на выборы депутатов в городские кенеши включены:

в город Кара-Балта - 6 партий:

  1. "Ыйман-Нуру"
  2. "Кучтуу Коом"
  3. "Ишеним"
  4. "ЭлАман"
  5. "Социал-демократы"
  6. "Альянс".

в город Таш-Кумыр - 3 партии:

  1. "Жаштар"
  2. "Ынтымак"
  3. "Ата-Журт Кыргызстан".

в городе Токтогул - 7 партий:

  1. "Тынчтык"
  2. "Мекен ынтымагы"
  3. "Ата-Журт Кыргызстан"
  4. "Эл Умуту"
  5. "Ынтымак"
  6. "Бирге-Вместе"
  7. "Ишеним"

Подробнее информацию о кандидатах и партиях можно получить на онлайн ресурсе ЦИК "Талапкер".

Источник: vb.kg

           

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