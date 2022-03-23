Какие партии пойдут на выборы в местные кенеши 10 апреля (список)

Подробнее информацию о кандидатах и партиях можно получить на онлайн ресурсе ЦИК "Талапкер".
В Кыргызстане ЦИК утвердил формы бюллетеней на местные выборы в городах Таш-Кумыр, Токтогул и Кара-Балта и 13 айылах, назначенные на 10 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Тексты избирательных бюллетеней, т.е. перечни кандидатов и партий утверждены ранее решениями территориальных избирательных комиссий.
В бюллетени на выборы депутатов в городские кенеши включены:
в город Кара-Балта - 6 партий:
- "Ыйман-Нуру"
- "Кучтуу Коом"
- "Ишеним"
- "ЭлАман"
- "Социал-демократы"
- "Альянс".
в город Таш-Кумыр - 3 партии:
- "Жаштар"
- "Ынтымак"
- "Ата-Журт Кыргызстан".
в городе Токтогул - 7 партий:
- "Тынчтык"
- "Мекен ынтымагы"
- "Ата-Журт Кыргызстан"
- "Эл Умуту"
- "Ынтымак"
- "Бирге-Вместе"
- "Ишеним"
Подробнее информацию о кандидатах и партиях можно получить на онлайн ресурсе ЦИК "Талапкер".
Источник: vb.kg
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