"Нужно вести взаиморасчеты в нацвалютах, иначе мы остановим торговлю"

Необходимым расширять возможности использования национальных валют при расчётах в рамках взаимной торговли.

Сейчас есть масса возможностей, чтобы облегчить ту ситуацию, в которой оказались страны ЕАЭС, и воспользоваться преимуществами. Особую актуальность в нынешних условиях приобретают вопросы импортозамещения, в том числе в отраслях, определяющих научно-технический прогресс. Об этом на онлайн-конференции "Реалии и перспективы ЕАЭС в новых геоэкономических и геополитических условиях" сообщил министр ЕЭК по вопросам транспорта, инфраструктуры и энергетики Темирбек Асанбеков.

По его словам, как никогда актуален вопрос промышленной кооперации между нашими странами, поэтому правительства должны включить макроэкономические регуляторы, чтобы, используя научный потенциал и ресурсы всех стран союза, оперативно отвечать на вызовы, в том числе путем наращивания производства товаров в рамках импортозамещения. Необходимым расширять возможности использования национальных валют при расчётах в рамках взаимной торговли.

"Понятно, что параллельно с рублем, волатильность которого обусловлена внешними санкциями, падают и национальные валюты стран евразийского пространства, потому что наши экономики тесно связаны друг с другом. Поэтому, я думаю, нам пора переходить на прямые котировки, не привязывая наши валюты к твердым валютам. Кроме того, сейчас мы должны уходить от использования доллара в качестве расчетной единицы, пора начинать вести взаиморасчеты в национальных валютах, иначе мы просто торговлю остановим", - подчеркнул Асанбеков.

Говоря о Кыргызстане, он отметил, что сегодня республика имеет достаточно благоприятные условия для того, чтобы эффективно встроить свою экономику в цепочку логистических потоков.

"Учитывая соседство с огромным рынком Китая и наличие логистических каналов, включающих маршрутные линии, которые остались от Советского союза, мы можем организовывать торгово-логистические хабы, привлекая огромные грузопотоки. Принимая председательство в ЕАЭС, наш президент Садыр Жапаров сделал очень хорошее послание по усилению роли евразийского объединения, где один из пунктов как раз и посвящен логистике. Отмечу, что это очень серьезный документ, и наша задача сегодня вырабатывать и предлагать конкретные решения по тем пунктам, которые в нем обозначены", - добавил министр.

Отметим, мероприятие организованно центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Источник: vb.kg