Владимир Зеленский о переговорах с Россией: Это очень сложно. Иногда скандально

Это очень сложно. Иногда скандально.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией идут "очень сложно" и временами "скандально". Однако, по словам Зеленского, переговоры шаг за шагом идут вперед, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - заявил президент в видеообращении.
Последний раз о ходе российско-украинских переговоров сообщалось 21 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры, говорил, что пока "существенного продвижения не обеспечено". Стороны обсуждают обеспечение гуманитарных коридоров и условия прекращения боевых действий.
Источник: kaktus.media
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