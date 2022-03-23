(Фото) Доходы резко упали, а цены подскочили. Мигранты из Центральной Азии уезжают из России

Раньше я в день зарабатывал до 5000 рублей, сейчас эта цифра в три раза меньше.

Из-за военных действий в Украине Россия заняла первое место в мире по количеству введенных против нее санкций. Это негативно отразилось на доходах простых граждан и трудовых мигрантов. Экономическая ситуация вынуждает выходцев из Центральной Азии, работающих в России, искать новые возможности для заработка, пишет CABAR.asia.

Кыргызстанец Айбек Мусаков последние 5 лет работает курьером в Москве. По его словам, за несколько дней его доходы уменьшились в три раза.

Айбек Мусаков. Фото: CABAR.asia

«Раньше я в день зарабатывал до 5000 рублей, сейчас эта цифра в три раза меньше. Заказов очень мало, у людей паника. С 14 марта многие рестораны закрываются, нам сказали, что будет сокращение. Хотел искать другую работу, но нигде не берут. У меня жена тоже в Москве работает официанткой, ее зарплату сократили на 50 процентов. Как теперь будем закрывать кредиты, пока не знаем», – рассказывает Мусаков.

Всего за несколько дней заработки трудовых мигрантов из Центральной Азии упали на 20 и более процентов. Московские таксисты уже не выходят на работу. Нурлан Жуманбаев из Казахстана, который работал водителем такси ищет работу в другой сфере.

Нурлан Жуманбаев. Фото: CABAR.asia

«Я работал водителем в Яндекс.Такси. 4 марта нам сказали, что компания из-за введения ограничений не сможет исполнить свои обязательства по долгам. Я уже два месяца получаю только 50 процентов заработной платы. Также приостановили поставки необходимого для работы компании оборудования, программ и необходимых технологий. Это уже говорит о том, что скоро Яндекс полностью прикроют. Теперь активно ищу работу», – сетует Жуманбаев.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Глазьев говорит, что пандемия коронавируса сократила количество трудовых мигрантов в России на 40 процентов – многие потеряли работу, уехали из страны и не вернулись. Нынешние антироссийские санкции могут сократить количество мигрантов еще на 50-60 процентов.

«То есть если, например, сейчас в России около 10 млн мигрантов, через несколько месяцев их будет всего 4-5 млн», – говорит Глазьев в интервью CABAR.asia.

Шухрат Маматов из Узбекистана говорит, что всего за несколько дней его жизнь изменилась кардинально. Ночью он работает продавцом в магазине в Москве, а днем – продает веники. Его мать и братья остались без работы из-за кризиса, а продукты подорожали на 30-40% из-за падения курса рубля.

Шухрат Маматов. Фото: CABAR.asia

«Хотим уехать домой или в США. Говорят, там очень хорошо зарабатывают. Мы пытались найти работу в Корее. Но нас обманули и кинули на деньги. Мы снимаем одну комнату всей семьей. Если в феврале мы за аренду отдавали 20 тысяч рублей, сейчас будем платить 33 тысячи рублей. Очень обидно и страшно. Что делать, как дальше жить?» – говорит Маматов.

Кыргызстанка Гульзат Козукеева учится в Москве и работает в магазине хлебобулочных изделий. Сейчас оплату за обучение в вузе подняли, а доходы начали падать.

«Раньше спасала работа, сейчас клиентов очень мало. Мука день за днем дорожает, а цену нельзя повысить – клиенты будут жаловаться и конкурентов очень много. Если найду вторую работу, брошу учебу. Домой я не хочу ехать, потому что я мечтала получить образование в Москве. Доходы уменьшились за несколько дней, сахара нет. Скорее всего я потеряю работу», – рассказывает Козукеева.

Гульзат Козукеева

По словам директора Межнационального информационного центра Нурзиды Бенсгиер, сейчас многие мигранты готовы брать дополнительную работу.

«Взлетевший курс доллара уменьшил возможности иностранцев в том, чтобы помогать родственникам на родине. Расходы вырастут, а зарплаты нет. Поэтому, для того, чтобы сохранить качество жизни, многие уже сейчас ищут вторую, третью работу. Если раньше средний рабочий день длился 12 часов, то теперь люди готовы работать и по 14, и по 16 часов, чтобы сохранить объем переводов родным», – говорит она.

10 марта американская система быстрых переводов Western Union объявила о приостановке своей работы в России. Основными клиентами этого сервиса считаются трудовые мигранты, которые отправляют денежные переводы на родину. Также платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу с банками России.

Таджикистанец Умар Хусейнов уже два года работает в России курьером. Он говорит, что сейчас, чтобы отправить деньги своей семье, нужно много времени и сил.

Умар Хусейнов

«Western Union был удобен тем, что можно было подойти в любое отделение любого банка, сделать перевод и получить в любом отделении любого банка другой страны. А сейчас надо искать банк, просить у второй стороны реквизиты и ждать. Если в стране нет филиала, нужно искать банки, которые заключили меморандумы с этим банком. Все так запуталось, что в банках не понимают что делать. Я лично теряю деньги при переводе, потому что комиссия очень большая», – сетует Хусейнов.

Однако президент федерации мигрантов России Вадим Коженов настроен более оптимистично. По его словам, помимо Western Union есть и другие системы денежных переводов, которые продолжают работать.

«Например, некоторые предпочитают «Золотую корону» или «Азия кредит». Почта России продолжает свою работу, международные переводы никто не отменял. Что касается рабочей силы – этой проблемы не избежать. Девальвация, падения рубля уже способствует сокращению доходов. Мигрантам будет невыгодно работать за копейки, учитывая то, что аренда жилья и жизнь в России дорогая», – считает Коженов.

После обвала рубля граждане России экстренно покупают билеты на самолет в один конец. На этом фоне авиаперевозки подорожали в пять раз. Самолеты из России в страны Центральной Азии летают, но цены очень высокие и позволить такие деньги могут не все. Из-за этого многие мигранты не могут покинуть Россию, а некоторые уезжают из страны наземным путем.

Кыргызстанцы Айбек Сапаров и Болат Хамидов работали в сфере услуг в Москве, а после обвала рубля пытаются уехать домой. Но на билеты на самолет денег не хватает, а поезда ходят только по территории России. Можно уехать на машине или автобусе, но ходят они редко, а цены на них тоже взлетели. Например, если раньше из Астрахани в Атырау можно было доехать за 2 тыс. рублей, то сейчас как минимум 6-7 тыс. рублей.

По данным ВШЭ, в России увеличивается дефицит рабочей силы. Если в 2018 году численность трудоспособного населения в России составляла 76,2 млн человек, то в 2020 – уже 75,4 млн, а за два месяца 2022 года сократилась до 50,8 млн человек. Сокращается и количество мигрантов. Россия ежегодно насчитывала от 10 до 12 миллионов иностранцев на своей территории, из которых больше половины были именно трудовые мигранты и 95 процентов – выходцы из СНГ. Сейчас многие из них уезжают на заработки в другие страны или возвращаются на родину.

Узбекистанец Тахир Самойлов работал в Москве курьером и водителем такси, но сейчас из-за кризиса решил перебраться в Турцию.

«Если граждане России на этой же работе получают 50 000 рублей, нам платили 30 000 рублей, при этом именно у нас нагрузка очень большая. […] Устроить детей в школу, детский сад – мечта. Здесь люди становятся жестокими. Все хотят друг друга обмануть, кинуть на деньги. С женой решили уехать в Анталью. Сейчас учим турецкий язык. Там зарплата в месяц около 500 долларов на человека, но предоставляют жилье», – говорит Самойлов.

На нехватку трудовых мигрантов сейчас жалуются во многих регионах страны. По данным ВШЭ, если они покинут Россию, дефицит работников может составить 80 процентов. Это говорит о том, что в первую очередь подорожает жилье и коммунальные услуги. В Федерации мигрантов надеются, что ситуация стабилизируется и в России разработают программу для привлечения трудовых мигрантов.

Сейчас в правительстве России готовятся представить новый пакет мер для привлечения мигрантов. Среди предложений – снижение стоимости патента для граждан Украины; Узбекистана, Молдовы, Таджикистана и Азербайджана; открытие сухопутных границ для граждан стран ЕАЭС; выдача вида на жительства всем трудовым мигрантам, вовремя платящим за патент в течение трех или пяти лет; не выдворять тех, кто впервые совершил незначительное административное правонарушение и т.д.

Когда документ вступит в силу, пока неизвестно. В правительстве России на этот вопрос ответить не могут. Но предполагается, что в начале апреля документ будет рассмотрен в законодательных органах.

Источник: Булак.кж