Кумтор теперь полностью принадлежит Кыргызстану

С такой новостью 21 марта на праздничных мероприятиях по случаю Нооруза на площади Ала-Тоо в Бишкеке озвучил глава кабмина Акылбек Жапаров.

Если за тридцать лет независимости Кыргызстана руководители государственного уровня допустили самую большую ошибку, совершили преступление против своего народа, отдали международным аферистам Кумтор – один из семи крупнейших месторождений золота, если позволили уменьшить нашу долю до 1/3, то большой победой действующей власти является то, что месторождение, хоть и поздно, было возвращено в собственность Кыргызстана.

Конечно, некоторые так называемые эксперты и прячущие камень за пазухой политики озвучивали пессимистические прогнозы: «Кыргызстан проиграет канадцам на международном суде, на находящийся за границей золотой запас будет наложен арест, тогда наша страна обанкротится». Несмотря на это, действующая власть второй год ведет переговоры с канадцами, доказала нанесенный экологии ущерб. Поэтому те не только не смеют подать иск, но радуются тому, что им все сошло с рук, передают месторождение полностью, не оставив себе долю.

С такой новостью 21 марта на праздничных мероприятиях по случаю Нооруза на площади Ала-Тоо в Бишкеке озвучил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По словам Жапарова, с тех пор, как власть ввела внешнее управление на «Кумторе», доход с разработки рудника с 48 млн долларов достиг до 220 млн долларов.

«Многие сомневались в том, что мы сможем поддерживать большинство производственных линий на руднике без внешней помощи. Но мы успешно выполнили поставленные задачи. Отныне золотые запасы полностью будут храниться в Кыргызстане, работать в интересах государства и народа. Это – победа народа! Кумтор принадлежит Кыргызской Республике! Это исторический момент», - сказал он.

Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 23.03.2022 / стр. 2, gezitter.org