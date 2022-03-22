Ырыбек Мааткабылов намерен обратиться в суд из-за ложных заявлений российских бизнесменов

Так, в сентябре 2021 года Остапенко и Булаев в интервью СМИ стали распространять в отношении меня недостоверную и откровенно ложную информацию, которая порочит мою деловую репутацию, честь и достоинство.

Бизнесмен и экс-депутат Бишкекского горкенеша Ырыбек Мааткабылов намерен обратиться в суд из-за ложных заявлений российских бизнесменов. Соответствующее заявление распространили его помощники.

По мнению Мааткабылова, речь идет о кыргызско-российской компании "БишкекВторРесурс", от лица которой о нем распространяется ложная информация.

"Летом 2021 года граждане России, совладельцы компании "БишкекВторРесурс" Алексей Булаев и Сергей Остапенко обратились ко мне с предложением приобрести их компанию, которая специализируется на сборе и утилизации мусора в Бишкеке. Так как данная сфера деятельности является перспективной и социально-значимой для Бишкека, я попросил их предоставить необходимые документы для изучения и принятия окончательного решения.

Проведя анализ предоставленной документации, я и члены моей команды решили не участвовать в сделке по покупке "БишкекВторРесурс", о чем сообщили Булаеву и Остапенко. Через некоторое время они вновь обратились с предложением о продаже, снизив цену на треть. В общей сложности граждане России трижды выходили на меня с данным предложением, но, получив отказ, сменили стратегию действий.

Так, в сентябре 2021 года Остапенко и Булаев в интервью СМИ стали распространять в отношении меня недостоверную и откровенно ложную информацию, которая порочит мою деловую репутацию, честь и достоинство. В частности, упомянутые лица используют мое имя и имена моих родственников, описывая подробности уголовного дела о мошенничестве, по которому проходит их партнер и третий учредитель компании "БишкекВторРесурс" гражданин Кыргызстана Самат Сакбаев.

Основываясь на личных домыслах и неподтвержденной информации, они утверждают о некой связи, которая якобы имелась между мной и Сакбаевым. В подтверждение своих слов Булаев и Остапенко не приводят никаких фактов, доказательств и реальных аргументов.

В связи с изложенными выше обстоятельствами, считаю необходимым заявить следующее:

Первое. Ни я, ни члены моей семьи не имеем никакого отношения к разбирательствам, которые происходят между гражданином Кыргызстана и российским бизнесменом. О сути дела мне известно лишь со слов самих Остапенко и Булаева, которые жаловались на своего партнера в ходе переговоров о продаже "БишкекВторРесурс".

Второе. Считаю неправильным и незаконным очернять людей и их родственников, не подкрепляя свои слова реальными фактами и доказательствами.

Третье. Наша семья имеет 30-летнюю историю в сфере предпринимательства. За это время мы зарекомендовали себя как надежные бизнес-партнеры. Мы своим трудом, и твердой приверженности данному слову и обязательствам, заслужили доверие международных партнеров и клиентов.

Четвертое. Учитывая, что подобного рода клевета и ложная информация существенно вредят репутации и имиджу, я намерен обратиться в судебные органы с целью защиты чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в заявлении Ырысбека Мааткабылова.

Источник: kaktus.media